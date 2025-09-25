भारत के बेटे से डर गए पाकिस्तानी, बैन करवाया Abhishek Sharma का एक्स अकाउंट
भारत के बेटे से डर गए पाकिस्तानी, बैन करवाया Abhishek Sharma का एक्स अकाउंट

Abhishek Sharma: एशिया कप 2025 फाइनल से कुछ दिन पहले अभिषेक शर्मा की आधिकारिक एक्स प्रोफाइल निलंबित कर दी गई है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 25, 2025 1:50:56 PM IST

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma

Abhishek Sharma X Profile: भारत के स्टार टी20 बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा ( Abhishek Sharma) की आधिकारिक एक्स प्रोफ़ाइल निलंबित कर दी गई है.एसीसी एशिया कप 2025 (ACC Asia Cup 2025) में वह तेज़ी से रन बना रहे हैं, जिसका एक शानदार नमूना भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 मैच में देखने को मिला, जहां उन्होंने गेंदबाज़ों की इतनी धुनाई की कि मैच एकतरफ़ा हो गया.

अभिषेक की विस्फोटक बल्लेबाज़ी की वजह से पाकिस्तान हार गया.दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तानियों ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी, और लगातार रिपोर्टिंग के चलते ऐसा लग रहा है कि अभिषेक की एक्स प्रोफ़ाइल अब निलंबित कर दी गई है.

एशिया कप फ़ाइनल से पहले ड्रामा

टीम इंडिया अब तक टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए एसीसी एशिया कप 2025 के फ़ाइनल में पहुंच गई है। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव जैसे सीनियर खिलाड़ियों के बीच युवा अभिषेक शर्मा टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरे हैं.उनकी धमाकेदार शुरुआत भारतीय टीम के लिए अहम रही है, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ पिछले दो मैचों में  Abhishek Sharma ने  40 गेंदों में 70 से ज्यादा रन बनाए हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ शर्मा का प्रर्दशन

एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण में अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 13 गेंदों में 31 रन की पारी खेली. इस दौरान उन्होने 4 चौकें और 2 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 238 का रहा. वहीं एशिया कप 2025 के सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 74 रन बनाए. उन्होने इस दौरान 5 छक्के और और 6 चौके लगाए.

फाइनल में जगह बनाने केे लिए बांग्लादेश से मुकाबला 

एशिया कप फाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश आज एक दूसरे से भिड़ेंगे. ये एक तरह से एशिया कप का सेमीफ़ाइनल है. आज दुबई में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी और इस मुकाबले की विजेता टीम फ़ाइनल में गत विजेता से भिड़ेगी.

ICC ने सुन ली PCB की शिकायत, कप्तान सूर्या की बढ़ी मुसीबत

Abhishek Sharma के अकाउंट को किया गया रिपोर्ट 

खबरों के अनुसार पाकिस्तानियों द्वारा बड़े पैमाने पर शर्मा के अकाउंट को रिपोर्ट किया गया. जिसके बाद उनके अकाउंट  को सस्पेंड कर दिया गया. ऐसे में यह दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच संभावित तीसरे मुक़ाबले से पहले दबाव बनाने की एक रणनीति हो सकती है. दिलचस्प बात यह है कि इस बल्लेबाज़ और उनके सलामी जोड़ीदार शुभमन गिल की पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ के साथ बहस हो गई.इसलिए, अगर एशिया कप फ़ाइनल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मैच होता है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है.

Asia Cup 2025: रऊफ़ और फरहान की मैदान पर हरकतों को लेकर शाहीन अफरीदी ने कह दी बड़ी बात

