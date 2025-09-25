Shubman Gill Net Worth : क्या आप जानते हैं कितने करोड़ के मालिक हैं शुभमन गिल, कहां से आता है इतना पैसा?
Shubman Gill Net Worth : क्या आप जानते हैं कितने करोड़ के मालिक हैं शुभमन गिल, कहां से आता है इतना पैसा?

Shubman Gill Net Worth : सिर्फ 100 रुपये से शुरू हुआ था सफर, आज इतने करोड़ के मीलिक हैं शुभमन गिल! जानिए शुभमन गिल की उस कहानी को, जो स्ट्रगल से लेकर शौहरत तक के हर मोड़ पर चौंकाती है.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 25, 2025 1:10:58 PM IST

Shubman Gill Net Worth : क्या आप जानते हैं कितने करोड़ के मालिक हैं शुभमन गिल, कहां से आता है इतना पैसा?

Shubman Gill Net Worth : भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप के मुकाबले में भारत ने 41 रन से शानदार जीत दर्ज की. इस जीत में अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार पारी खेली और 75 रन बनाकर हीरो बन गए. लेकिन इस मैच में एक और खिलाड़ी चुपके से बड़ा कमाल कर गया और वो हैं शुभमन गिल. गिल ने 19 गेंदों में 29 रन बनाए और इसी पारी के साथ उन्होंने साल 2025 में एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

लेकिन गिल की चर्चा सिर्फ मैदान पर प्रदर्शन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके करोड़ों की नेट वर्थ ने भी खूब सुर्खियां बटोरी. क्या आप जानते हैं कि 100 रुपये से शुरू हुआ ये सफर आज 50 करोड़ की दौलत तक कैसे पहुंचा?

100 रुपये से करोड़ों तक का सफर 

शुभमन गिल के क्रिकेट सफर की शुरुआत बेहद दिलचस्प रही. उनके पिता लखविंदर सिंह गिल ने खुद अपने खेत में क्रिकेट पिच बनाई और गांव के बच्चों को बुलाकर शुभमन को गेंदबाजी करवाते. शर्त होती थी – जो भी शुभमन का विकेट लेगा, उसे 100 रुपये मिलेंगे. यही जुनून और समर्पण गिल को इंटरनेशनल लेवल तक ले गया.

शुभमन गिल की कुल संपत्ति 

एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुभमन गिल की मौजूदा नेट वर्थ करीब 50 करोड़ रुपये है. क्रिकेट उनकी कमाई का बड़ा जरिया है, लेकिन इसके अलावा गिल 20 से ज्यादा ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, जिनसे उनकी आय कई गुना बढ़ गई है. गिल जिन ब्रांड्स से कमाई करते हैं, उनमें शामिल हैं-

NIKE, CEAT, कोका कोला, जिलेट, बजाज एलियांज, JBL, TVS, Tata Capital, FIAMA, The Sleep Company, और Games 24×7 जैसी नामी कंपनियां. इन ब्रांड डील्स से शुभमन हर साल करोड़ों रुपये कमा रहे हैं.

क्रिकेट से होती है इतनी कमाई

 BCCI ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट: ₹5 करोड़ सालाना
 IPL (गुजरात टाइटंस): ₹16.50 करोड़
 मैच फीस और बोनस: अतिरिक्त आय
 ब्रांड एंडोर्समेंट्स: बड़ा रेवेन्यू सोर्स

कहां रहते हैं गिल?

शुभमन गिल पंजाब के फिरोजपुर जिले के जयमल सिंह वाला गांव के रहने वाले हैं. वहीं उनका एक खूबसूरत आलीशान घर भी है. हालांकि अन्य प्रॉपर्टी की जानकारी सार्वजनिक नहीं है.

शुभमन गिल का लग्जरी कार कलेक्शन

Range Rover SUV – कीमत ₹90 लाख
Mercedes Benz E350 – कीमत ₹90 लाख
Mahindra Thar – आनंद महिंद्रा द्वारा गिफ्ट की गई, कीमत ₹15 लाख

 

