IND vs AUS ODI: रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा इतिहास! बल्लेबाजी से पहले ही पूरा कर लिया शतक

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया. उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में अपने 100 कैच पूरे कर लिए, ऐसा करने वाले वह भारत के सिर्फ सातवें खिलाड़ी बने. देखिए इस लिस्ट में और कौन-कौन शामिल है?

By: Shivani Singh | Published: October 25, 2025 1:51:47 PM IST

rohit sharma fielding record
rohit sharma fielding record

Rohit Sharma Record: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरने से पहले ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक पूरा कर लिया. वनडे में 100वां कैच पकड़कर वह भारत के सिर्फ सातवें खिलाड़ी बने. इस कारनामे ने रोहित को न केवल फील्डिंग में दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में शामिल कर दिया, बल्कि उनके क्रिकेट करियर की चमक को और बढ़ा दिया.

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच में अपनी फॉर्म में वापसी करने वाले पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरने से पहले ही ‘सुपर सेंचुरी’ लगाकर एक शानदार रिकॉर्ड बना दिया. रोहित का पहला कैच हर्षित राणा की गेंद पर स्लिप में मिशेल ओवेन ने लिया और दूसरा नाथन एलिस ने। इस कैच के साथ ही उन्होंने वनडे में कैचों का शतक पूरा कर लिया.

वनडे में भारत के लिए शीर्ष भारतीय कैच

  1.  विराट कोहली-163
  2. अज़हरुद्दीन-156
  3. सचिन तेंदुलकर- 140
  4. राहुल द्रविड़-124
  5. सुरेश रैना-102
  6. रोहित शर्मा-100

