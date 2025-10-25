IND vs AUS ODI: रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा इतिहास! बल्लेबाजी से पहले ही पूरा कर लिया शतक

Rohit Sharma Record: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरने से पहले ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक पूरा कर लिया. वनडे में 100वां कैच पकड़कर वह भारत के सिर्फ सातवें खिलाड़ी बने. इस कारनामे ने रोहित को न केवल फील्डिंग में दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में शामिल कर दिया, बल्कि उनके क्रिकेट करियर की चमक को और बढ़ा दिया.

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच में अपनी फॉर्म में वापसी करने वाले पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरने से पहले ही ‘सुपर सेंचुरी’ लगाकर एक शानदार रिकॉर्ड बना दिया. रोहित का पहला कैच हर्षित राणा की गेंद पर स्लिप में मिशेल ओवेन ने लिया और दूसरा नाथन एलिस ने। इस कैच के साथ ही उन्होंने वनडे में कैचों का शतक पूरा कर लिया.

वनडे में भारत के लिए शीर्ष भारतीय कैच

विराट कोहली-163 अज़हरुद्दीन-156 सचिन तेंदुलकर- 140 राहुल द्रविड़-124 सुरेश रैना-102 रोहित शर्मा-100

