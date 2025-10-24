ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ को चुकानी पड़ी Virat Kohli को आउट करने की कीमत, खिलाड़ी के साथ हुआ कुछ ऐसा सुन दंग रह लोग

Virat Kohli: ज़्यादातर युवा क्रिकेटरों के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में विराट कोहली को आउट करना किसी सपने के सच होने से कम नहीं होता. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया लेकिन 3 मैचों के वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में कोहली का विकेट लेने के बाद ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ ज़ेवियर बार्टलेट के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे.
बार्टलेट के साथ क्या हुआ ?
26 साल के बार्टलेट ने एडिलेड ओवल में कोहली को एलबीडब्ल्यू कर शून्य पर आउट किया .यह कोहली का लगातार दूसरा “डक” था और उनके शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर में ऐसा पहली बार हुआ. ऑस्ट्रेलिया ने यह रोमांचक मैच दो विकेट से जीतकर तीन मैचों की सीरीज़ पर कब्ज़ा कर लिया. लेकिन कोहली का आउट होना सोशल मीडिया पर उनके कुछ फैंस को पसंद नहीं आया, और उन्होंने बार्टलेट के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर गालियां और भद्दे कमेंट करने शुरू कर दिए.
आई कमेंट की बाढ़
बार्टलेट जिनके इंस्टाग्राम पर 22,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं ने 1 अगस्त के बाद कुछ पोस्ट नहीं किया था. लेकिन उनकी आख़िरी पोस्ट (जिसमें एक फोटो कोहली के साथ है) पर अब 4,400 से ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं जिनमें से कई अपमानजनक हैं. ज़्यादातर कमेंट्स में लोग मज़ाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि “कोहली तुम्हारे पिता हैं.”
स्टार्क को भी झेलनी पड़ी ट्रोलिंग
ऐसी ही ट्रोलिंग कुछ दिन पहले मिचेल स्टार्क को भी झेलनी पड़ी थी, जब उन्होंने पर्थ में कोहली को आठ गेंदों पर शून्य पर आउट किया था. हालांकि, बार्टलेट को अपने साथी खिलाड़ियों और क्रिकेट जगत से पूरा समर्थन मिल रहा है, और सभी ने इस तरह की ऑनलाइन बदतमीज़ी की निंदा की है.
मैच के बाद बार्टलेट ने विनम्रता से कहा, “वह (कोहली) शायद अब तक के सबसे बेहतरीन वनडे बल्लेबाज़ों में से एक हैं. उन्हें आउट करना थोड़ा किस्मत का भी खेल था. मैंने आउटस्विंगर डालने की कोशिश की, गेंद अंदर आई और बस लग गई. उन्हें जल्दी आउट करना अच्छा लगा.”
कोहली के वनडे करियर में पहली बार हुआ ऐसा
कोहली के लगातार दो डक उनके वनडे करियर में पहली बार हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया में यह उनका सिर्फ़ दूसरा डक है. 36 वर्षीय कोहली, जो टेस्ट और टी20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, अब शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर होने वाले तीसरे और आख़िरी मैच में फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेंगे.