Home > खेल > R. Ashwin Cryptic Post: अश्विन ने ऐसा क्या लिख दिया, जो सोशल मीडिया पर मच गया हड़कंप?

R. Ashwin Cryptic Post: अश्विन ने ऐसा क्या लिख दिया, जो सोशल मीडिया पर मच गया हड़कंप?

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के पहले दोनो मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा. एडिलेड में खेले गए दूसरे मैच में भारत के हार के बाद पूर्व स्पिनर आर.अश्विन ने एक ऐसा पोस्ट किया जिससे हड़कंप मच गया.

By: Pradeep Kumar | Published: October 24, 2025 7:06:24 AM IST

Ashwin_Viral Post_Team India_Indi vs Aus_Virat Kohli
Ashwin_Viral Post_Team India_Indi vs Aus_Virat Kohli

R. Ashwin Cryptic Post: टीम इंडिया के पूर्व स्पिन गेंदबाज़ रविचंद्रन अश्विन के एक पोस्ट ने हड़कंप मचा दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि ये पोस्ट अश्विन ने अपने पुराने साथी और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए किया है. दरअसल ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही वनडे सीरीज में अभी तक कोहली का बल्ला खामोश ही रहा है. कोहली दो वनडे मैचों की दो पारियों में अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं. पर्थ वनडे में विराट कोहली 8 गेंद खेलने के बाद बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. इसके बाद एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली सिर्फ 4 ही गेंदो का सामना कर सके और एलबीडब्ल्यू आउट होकर वापस लौट गए. वनडे क्रिकेट इतिहास में ये पहला मौका रहा जब विराट कोहली लगातार दो वनडे मैचों में खाता खोलने में नाकाम रहे हों. ऐसे में अब चारों तरफ विराट कोहली के वनडे से रिटायरमेंट की चर्चा ज़ोरों पर है, लेकिन अब आर.अश्विन के इस पोस्ट ने हडकंप मचा दिया है. सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर काफी बातचीत होने लगी है.

क्या है अश्विन का पोस्ट?

You Might Be Interested In

विराट कोहली के साथी रहे अश्विन ने एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर की, जिसके बाद हड़कंप मचा गया. दरअसल आर अश्विन ने एडिलेड में टीम इंडिया की हार के बाद एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें राइट का साइन लगा हुआ है. वो तिरंगे के रंग का है और उसके नीचे लिखा है-जस्ट लीव इट. मतलब अब छोड़ दो. फैंस अश्विन की ओर से पोस्ट की गई इस तस्वीर को विराट कोहली से जोड़कर देख रहे हैं. अश्विन के इस ट्वीट के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि क्या ये खिलाड़ी विराट कोहली के लिए ये सब लिख रहे हैं? क्या विराट कोहली अब वनडे क्रिकेट को भी अलविदा कहने वाले हैं? एक फैन ने तो यहां तक लिख दिया कि यहां अश्विन विराट को संदेश दे रहे हैं कि क्रिकेट तुम्हें छोड़े इससे पहले क्रिकेट छोड़ दो. आप खुद देखिए अश्विन और फैन का ट्वीट

ashwin tweet

ये भी पढ़ें- Womens ODI World Cup: न्यूजीलैंड को हरा भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में किया क्वालीफाई

कोहली की आखिरी सीरीज?

अब अश्विन का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे कोहली से जोड़ कर देख रहे हैं. हालांकि ये तो अश्विन ही जानते हैं कि इस पोस्ट के पीछे उनकी क्या मंशा थी? लेकिन अश्विन के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हंगामा जरुर मचा दिया है. हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे वनडे में क्या विराट कोहली अपने बल्ले से रनों की बरसात कर पाते हैं या एक बार फिर से वो अपने फैंस को निराश करते हैं. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ भी ईशारा कर रही हैं कि ये कोहली की आखिरी इंटरनेशनल सीरीज हो सकती है. क्योंकि कोहली टी-20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से तो पहली ही संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में अगर वो इस सीरीज के बाद वनडे क्रिकेट छोड़ते हैं तो फिर ये उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी सीरीज साबित होगी.

ये भी पढ़ें- India vs Australia 2nd ODI: रोहित-श्रेयस की स्टंप माइक पर नोकझोंक वायरल, देखें Video

Tags: ASHWINAshwin Cryptic PostCricketIndia vs Australiavirat kohliVirat Kohli ODI RetirementVirat Kohli Poor Form In Australia
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अचार को सुरक्षित और टेस्टी रखने के आसान टिप्स

October 24, 2025

आलूबुखारा खाने से शरीर में होंगे ये 8 चमत्कारी बदलाव!

October 24, 2025

ये हैं कश्मीर में खाई जाने वाली 6 सबसे टेस्टी...

October 23, 2025

बेदाग स्किन और काले-घने बाल चाहिए? तो आज ही डाइट...

October 23, 2025

क्या लाबुबु डॉल घर में रखने से वाकई बुरी किस्मत...

October 23, 2025

जानें क्या शिलाजीत लेने से बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन लेवल?

October 23, 2025
R. Ashwin Cryptic Post: अश्विन ने ऐसा क्या लिख दिया, जो सोशल मीडिया पर मच गया हड़कंप?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

R. Ashwin Cryptic Post: अश्विन ने ऐसा क्या लिख दिया, जो सोशल मीडिया पर मच गया हड़कंप?
R. Ashwin Cryptic Post: अश्विन ने ऐसा क्या लिख दिया, जो सोशल मीडिया पर मच गया हड़कंप?
R. Ashwin Cryptic Post: अश्विन ने ऐसा क्या लिख दिया, जो सोशल मीडिया पर मच गया हड़कंप?
R. Ashwin Cryptic Post: अश्विन ने ऐसा क्या लिख दिया, जो सोशल मीडिया पर मच गया हड़कंप?