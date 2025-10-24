R. Ashwin Cryptic Post: अश्विन ने ऐसा क्या लिख दिया, जो सोशल मीडिया पर मच गया हड़कंप?

R. Ashwin Cryptic Post: टीम इंडिया के पूर्व स्पिन गेंदबाज़ रविचंद्रन अश्विन के एक पोस्ट ने हड़कंप मचा दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि ये पोस्ट अश्विन ने अपने पुराने साथी और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए किया है. दरअसल ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही वनडे सीरीज में अभी तक कोहली का बल्ला खामोश ही रहा है. कोहली दो वनडे मैचों की दो पारियों में अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं. पर्थ वनडे में विराट कोहली 8 गेंद खेलने के बाद बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. इसके बाद एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली सिर्फ 4 ही गेंदो का सामना कर सके और एलबीडब्ल्यू आउट होकर वापस लौट गए. वनडे क्रिकेट इतिहास में ये पहला मौका रहा जब विराट कोहली लगातार दो वनडे मैचों में खाता खोलने में नाकाम रहे हों. ऐसे में अब चारों तरफ विराट कोहली के वनडे से रिटायरमेंट की चर्चा ज़ोरों पर है, लेकिन अब आर.अश्विन के इस पोस्ट ने हडकंप मचा दिया है. सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर काफी बातचीत होने लगी है.
क्या है अश्विन का पोस्ट?
विराट कोहली के साथी रहे अश्विन ने एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर की, जिसके बाद हड़कंप मचा गया. दरअसल आर अश्विन ने एडिलेड में टीम इंडिया की हार के बाद एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें राइट का साइन लगा हुआ है. वो तिरंगे के रंग का है और उसके नीचे लिखा है-जस्ट लीव इट. मतलब अब छोड़ दो. फैंस अश्विन की ओर से पोस्ट की गई इस तस्वीर को विराट कोहली से जोड़कर देख रहे हैं. अश्विन के इस ट्वीट के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि क्या ये खिलाड़ी विराट कोहली के लिए ये सब लिख रहे हैं? क्या विराट कोहली अब वनडे क्रिकेट को भी अलविदा कहने वाले हैं? एक फैन ने तो यहां तक लिख दिया कि यहां अश्विन विराट को संदेश दे रहे हैं कि क्रिकेट तुम्हें छोड़े इससे पहले क्रिकेट छोड़ दो. आप खुद देखिए अश्विन और फैन का ट्वीट
कोहली की आखिरी सीरीज?
अब अश्विन का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे कोहली से जोड़ कर देख रहे हैं. हालांकि ये तो अश्विन ही जानते हैं कि इस पोस्ट के पीछे उनकी क्या मंशा थी? लेकिन अश्विन के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हंगामा जरुर मचा दिया है. हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे वनडे में क्या विराट कोहली अपने बल्ले से रनों की बरसात कर पाते हैं या एक बार फिर से वो अपने फैंस को निराश करते हैं. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ भी ईशारा कर रही हैं कि ये कोहली की आखिरी इंटरनेशनल सीरीज हो सकती है. क्योंकि कोहली टी-20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से तो पहली ही संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में अगर वो इस सीरीज के बाद वनडे क्रिकेट छोड़ते हैं तो फिर ये उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी सीरीज साबित होगी.
