Rohit Sharma and Virat Kohli:ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर आया बड़ा अपडेट, कब टीम से जुड़ेंगे RO-KO, कब रवाना होगी टीम इंडिया, जानिए पूरी डिटेल

India Tour Of Australia: टीम इंडिया का अगला मिशन है ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना. भारतीय टीम के इस ऑस्ट्रेलियाई दौरे का क्रिकेट फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि इस दौरे पर रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय के बाद खेलते हुए नज़र आएंगे. इन दोनों दिग्गजों का आखिरी इंटरनेशनल मैच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, उसके बाद से ही ये दोनों कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं. वहीं कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ भी ईशारा कर रही हैं कि ये सीरीज इन दोनों दिग्गजों की आखिरी इंटरनेशनल सीरीज हो सकती है. इस वजह से भी फैंस इस वनडे सीरीज के लिए काफी ज़्यादा उत्सुक हैं. रोहित-कोहली को लेकर तो फैंस के बीच काफी ज़्यादा उत्सुकता है ही, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे को लेकर बड़ा अपडेट आया है. चलिए आपको इस अपडेट के बारे में बताते हैं.

AUS के लिए कब रवाना होगी टीम इंडिया

टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेलना है. ये मैच 10 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया जाने वाली वनडे टीम 15 अक्टूबर को रवाना होगी. भारतीय वनडे टीम का स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 अलग-अलग ग्रुप में रवाना होगा. इसमें पहला ग्रुप सुबह की फ्लाइट से जाएगा जबकि दूसरा ग्रुप शाम की फ्लाइट से रवाना होगा. लंबी दूरी की उड़ान को देखते हुए बिजनेस क्लास के टिकटों की उपलब्धता पर यह निर्भर करेगा. वहीं विराट कोहली और रोहित ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने से एक या दो दिन पहले दिल्ली पहुंचेंगे और टीम के साथ जुड़ेंगे.

गिल की वनडे कप्तानी का होगा शुभारंभ!

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की इस वनडे का जब सेलेक्शन हुआ तो इसने सभी को चौंका दिया. वजह साफ थी, रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाना और शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान बनाना. हालांकि सेलेक्टर्स ने साल 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया, लेकिन रोहित शर्मा के फैंस के लिए ये पचा पाना मुश्किल हैं. हालांकि अब शुभमन गिल भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान बन गए हैं और वो पहली बार वनडे फॉर्मेट की कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे. लंबे समय के बाद रोहित और विराट भी मैदान पर उतरेंगे तो ऐसे में इन दोनों के प्रदर्शन पर भी सभी की निगाहें टिकीं रहेंगी.

