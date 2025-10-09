Rohit Sharma and Virat Kohli:ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर आया बड़ा अपडेट, कब टीम से जुड़ेंगे RO-KO, कब रवाना होगी टीम इंडिया, जानिए पूरी डिटेल
Home > खेल > Rohit Sharma and Virat Kohli:ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर आया बड़ा अपडेट, कब टीम से जुड़ेंगे RO-KO, कब रवाना होगी टीम इंडिया, जानिए पूरी डिटेल

Rohit Sharma and Virat Kohli:ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर आया बड़ा अपडेट, कब टीम से जुड़ेंगे RO-KO, कब रवाना होगी टीम इंडिया, जानिए पूरी डिटेल

IND vs AUS: टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेलना है. ये मैच 10 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

By: Pradeep Kumar | Published: October 9, 2025 7:00:00 AM IST

india vs australia_rohit sharma_virat kohli_india tour of australia
india vs australia_rohit sharma_virat kohli_india tour of australia

India Tour Of Australia: टीम इंडिया का अगला मिशन है ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना. भारतीय टीम के इस ऑस्ट्रेलियाई दौरे का क्रिकेट फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि इस दौरे पर रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय के बाद खेलते हुए नज़र आएंगे. इन दोनों दिग्गजों का आखिरी इंटरनेशनल मैच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, उसके बाद से ही ये दोनों कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं. वहीं कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ भी ईशारा कर रही हैं कि ये सीरीज इन दोनों दिग्गजों की आखिरी इंटरनेशनल सीरीज हो सकती है. इस वजह से भी फैंस इस वनडे सीरीज के लिए काफी ज़्यादा उत्सुक हैं. रोहित-कोहली को लेकर तो फैंस के बीच काफी ज़्यादा उत्सुकता है ही, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे को लेकर बड़ा अपडेट आया है. चलिए आपको इस अपडेट के बारे में बताते हैं.

AUS के लिए कब रवाना होगी टीम इंडिया

टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेलना है. ये मैच 10 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया जाने वाली वनडे टीम 15 अक्टूबर को रवाना होगी. भारतीय वनडे टीम का स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 अलग-अलग ग्रुप में रवाना होगा. इसमें पहला ग्रुप सुबह की फ्लाइट से जाएगा जबकि दूसरा ग्रुप शाम की फ्लाइट से रवाना होगा. लंबी दूरी की उड़ान को देखते हुए बिजनेस क्लास के टिकटों की उपलब्धता पर यह निर्भर करेगा. वहीं विराट कोहली और रोहित ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने से एक या दो दिन पहले दिल्ली पहुंचेंगे और टीम के साथ जुड़ेंगे.

ये भी पढ़ें-Rohit Sharma: रोहित शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी, बनाए गए इस टीम के कप्तान!

गिल की वनडे कप्तानी का होगा शुभारंभ!

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की इस वनडे का जब सेलेक्शन हुआ तो इसने सभी को चौंका दिया. वजह साफ थी, रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाना और शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान बनाना. हालांकि सेलेक्टर्स ने साल 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया, लेकिन रोहित शर्मा के फैंस के लिए ये पचा पाना मुश्किल हैं. हालांकि अब शुभमन गिल भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान बन गए हैं और वो पहली बार वनडे फॉर्मेट की कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे. लंबे समय के बाद रोहित और विराट भी मैदान पर उतरेंगे तो ऐसे में इन दोनों के प्रदर्शन पर भी सभी की निगाहें टिकीं रहेंगी. 

ये भी पढ़ें-Mohammad Siraj and Ravindra Jadeja: सिराज-जडेजा ने किया बड़ा काम, अब मिला धमाकेदार प्रदर्शन का ईनाम

Tags: Cricketind vs ausIndia vs Australiarohit sharmaSHUBMAN GILLTeam Indiavirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
Rohit Sharma and Virat Kohli:ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर आया बड़ा अपडेट, कब टीम से जुड़ेंगे RO-KO, कब रवाना होगी टीम इंडिया, जानिए पूरी डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rohit Sharma and Virat Kohli:ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर आया बड़ा अपडेट, कब टीम से जुड़ेंगे RO-KO, कब रवाना होगी टीम इंडिया, जानिए पूरी डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rohit Sharma and Virat Kohli:ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर आया बड़ा अपडेट, कब टीम से जुड़ेंगे RO-KO, कब रवाना होगी टीम इंडिया, जानिए पूरी डिटेल
Rohit Sharma and Virat Kohli:ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर आया बड़ा अपडेट, कब टीम से जुड़ेंगे RO-KO, कब रवाना होगी टीम इंडिया, जानिए पूरी डिटेल
Rohit Sharma and Virat Kohli:ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर आया बड़ा अपडेट, कब टीम से जुड़ेंगे RO-KO, कब रवाना होगी टीम इंडिया, जानिए पूरी डिटेल
Rohit Sharma and Virat Kohli:ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर आया बड़ा अपडेट, कब टीम से जुड़ेंगे RO-KO, कब रवाना होगी टीम इंडिया, जानिए पूरी डिटेल