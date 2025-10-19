Rohit-Virat Trolling: रोहित-कोहली की फ्लॉप वापसी पर सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोलिंग की बाढ़

Memes: रविवार को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज़ के पहले मैच में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. इस मैच का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था क्योंकि इस मैच से रोहित शर्मा और विराट कोहली की स्टार जोड़ी 7 महीने के अंतराल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रही थी. हालांकि, दोनों बल्लेबाज़ों के बहुप्रतीक्षित वापसी पर बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहने से सभी भारतीय फैंस निराश हो गए. रोहित को तेज़ गेंदबाज़ जोश हेज़लवुड ने आउट किया, जबकि कोहली अपने कट्टर विरोधी मिशेल स्टार्क के सामने जीरो पर आउट हो गए.
खराब शुरुआत का असर
कोहली और रोहित दोनों ही बल्ले से योगदान देने में नाकाम रहे, जिसके बाद फैंस ने अपनी निराशा व्यक्त की और सोशल मीडिया पर मज़ेदार memes की बाढ़ ला दी.
Those who were waiting for Rohit Sharma’s century #INDvsAUS pic.twitter.com/1rBve0jt7P
— Sarcasm (@sarcastic_us) October 19, 2025
Agarkar and Gambhir watching Rohit and Kohli pic.twitter.com/WDKYW1vwDo
— Sagar (@sagarcasm) October 19, 2025
I didn’t sleep last night just to watch this 8 ball duck from King Virat Kohli..#ViratKohli #IndianCricket #INDvsAUS #AUSvINDpic.twitter.com/rzLWyA9dE0
— 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐦 (@Indian_Storms) October 19, 2025
Waited so long for Rohit – Kohli Comeback pic.twitter.com/0htASDNwE0
— Sagar (@sagarcasm) October 19, 2025
Rohit Sharma today #INDvsAUS #AUSvIND pic.twitter.com/SlpIVI3R0c
— भाई साहब (@Bhai_saheb) October 19, 2025
Virat Kohli 😭#INDvsAUS pic.twitter.com/1BpJ9CUMKd
— Gagan🇮🇳 (@1no_aalsi_) October 19, 2025
पहले मैच से पहले, टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके कोहली ने बताया कि लंबे अंतराल के बावजूद उन्होंने खुद को फिट रखा है.
पहले वनडे से पहले रवि शास्त्री और एडम गिलक्रिस्ट के साथ Fox Sports से बातचीत के दौरान, पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि सच कहूं तो, पिछले 15-20 सालों में मैंने जितना क्रिकेट खेला है, उसमें मैंने बिलकुल भी आराम नहीं किया है. मैंने पिछले 15 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट में, IPL को मिलाकर, शायद सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं. इसलिए मेरे लिए यह एक बहुत ही ताज़गी भरा समय था.
यह भी पढ़ें: Virat Kohli Interview: ब्रेक के बाद बैक इन ब्लू, विराट कोहली बोले – ‘अब ज़िंदगी की लय में वापस आ रहा हूं’
उन्होंने आगे कहा कि मैं पहले से ज़्यादा फिट महसूस कर रहा हूं, अगर ज़्यादा नहीं, तो भी उतना ही फिट, और हां, जब आपको पता होता है कि आप खेल सकते हैं, तो आप ताज़गी महसूस कर सकते हैं, और मानसिक रूप से आपको पता होता है कि मैदान पर क्या करना है, बस शारीरिक तैयारी पर ध्यान देने की ज़रूरत है.”
कोहली ने पिछले साल ICC टी20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. इस साल की शुरुआत में, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया, जिससे उनके यादगार और उल्लेखनीय करियर का अंत हो गया.
यह भी पढ़ें: Virat Kohli Reaction: पर्थ में ऑस्ट्रेलियाई फैंस को विराट कोहली का साइलेंट रिएक्शन, बोलती बंद कर दी नज़रों से