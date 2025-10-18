IND vs AUS 1st ODI 2025: पर्थ की तेज़ पिच पर होगी रोमांचक भिड़ंत, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड, मौसम अपडेट और दोनों टीमों का पूरा स्क्वॉड

India vs Australia 2025: टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बार फिर रोमांचक टक्कर देखने को मिलेगी, जब रविवार, 19 अक्टूबर से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा. नए वनडे कप्तान शुभमन गिल की अगुआई में भारतीय टीम मैदान पर उतरने को तैयार है, वहीं ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू मैदान पर दमखम दिखाने की कोशिश करेगा. इस हाई-वोल्टेज भिड़ंत में पर्थ की तेज़ और उछालभरी पिच का भी बड़ा रोल रहने वाला है, जहाँ गेंदबाज़ों को शुरुआत में काफी मदद मिल सकती है. मौसम भी मैच की दिशा बदल सकता है, क्योंकि बारिश की संभावना बनी हुई है. आइए जानते हैं, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे मुकाबले में दोनों टीमों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, पर्थ की पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल, और दोनों टीमों के पूरा स्क्वॉड.

मालूम हो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ रविवार, 19 अक्टूबर से शुरू हो रही है. सभी की निगाहें नए भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल पर होंगी, जिन्होंने लंबे समय के बाद भारतीय टीम की जर्सी में वापसी की है. रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस मैच पर खास ध्यान देंगे. इस मैच से पहले, भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल अपने आखिरी वनडे के तौर पर खेला था.

दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड

पर्थ स्टेडियम की बात करें तो यहाँ की पिच दुनिया की सबसे तेज़ और उछाल वाली पिचों में से एक मानी जाती है. यह पिच तेज़ गेंदबाज़ों के लिए खतरनाक साबित होती है, यानी बल्लेबाज़ों को यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. भारत ने यहाँ एक भी वनडे नहीं खेला है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने यहाँ तीन वनडे खेले हैं, फिर भी उन्हें एक भी जीत नहीं मिली है.

पाक को अब मजा चखाएगा अफगानिस्तान, लिया ऐसा फैसला… तबाह और बर्बाद हो जाएगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम

पिच रिपोर्ट

पर्थ के इतिहास में, WACA की पिच को खून से लथपथ कहा जाता था, क्योंकि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक, तेज़ और उछाल वाली सतहों में से एक माना जाता था. हालाँकि, ऑप्टस स्टेडियम में ड्रॉप-इन पिचों का इस्तेमाल किया गया था. कहा जाता है कि WACA की वही पिच वहाँ से लाकर पर्थ स्टेडियम में बिछाई गई थी. यह सतह भी उछालभरी है और तेज़ गेंदबाजों के लिए मददगार है.

यहाँ अब तक तीन मैच खेले जा चुके हैं और दो बार बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है. ऐसा कहा जाता है कि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच की गति और उछाल कम होती जाती है, जिससे बल्लेबाजी आसान हो जाती है. ऐसे में, टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुन सकता है. पर्थ की पिच की ताज़ा तस्वीरों में पिच पर घास दिखाई दे रही है, जो तेज़ गेंदबाजों को खुश कर सकती है.

मौसम का हाल

मौसम की बात करें तो, मैच के दिन पर्थ में दिन में 60 प्रतिशत और रात में 40 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है. इसका मतलब है कि बादल छाए रहेंगे और तेज़ गेंदबाज़ों को ज़्यादा मदद मिल सकती है. बल्लेबाज़ों को इस दौरान सावधानी से खेलना पड़ सकता है. ऑस्ट्रेलिया में सर्दी का मौसम खत्म हो रहा है और इस दौरान बारिश होना आम बात है. इसलिए, यह कहना सही होगा कि बारिश मैच में खलल डाल सकती है.

भारतः शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल.

ऑस्ट्रेलियाः मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कूहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क.

नोट: एडम जैम्पा, एलेक्स कैरी और जोश इंग्लिस की दूसरे मैच से वापसी

INDIA vs AUSTRALIA: पहले ODI की प्लेइंग इलेवन का हुआ ऐलान, इन 11 खिलाड़ियो को मिलेगा मौका!