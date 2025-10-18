Home > खेल > India Tour Of Australia: भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे और T-20I सीरीज का पूरा Schedule, जानिए सभी मैचों की टाइमिंग

India Tour Of Australia: भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे और T-20I सीरीज का पूरा Schedule, जानिए सभी मैचों की टाइमिंग

India vs Australia ODI Series: वनडे सीरीज़ का पहला मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा। इसके बाद दूसरा वनडे मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा.

By: Pradeep Kumar | Published: October 18, 2025 7:00:00 AM IST

India vs Australia 2025 Full Schedule: टीम इंडिया का अगला मिशन है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज ख्लान. ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे के लिए भारतीय टीम कंगारुओं की धरती पर पहुंच चुकी है. भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में पसीना बहाना भी शुरू कर दिया है. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज़ और फिर 5 मैचों की T-20I सीरीज़ खेलेगी. अब रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कमान सौंपी गई है. वहीं टी-20 फॉर्मेट की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करते हुए नज़र आएंगे. इस दौरे पर टीम इंडिया पहले वनडे फॉर्मेट में कंगारुओं से दो-दो हाथ करेगी. इसके बाद बारी होगी 5 मैचों की टी-20 सीरीज़ की.

बतौर खिलाड़ी खेलेंगे रोहित

सेलेक्टर्स ने रोहित शर्मा को हटाकर गिल को कप्तान बनाया है, ताकी भारतीय टीम एक नए कप्तान के अंडर अभी से ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर सके. जहां गिल को इस सीरीज़ के लिए कप्तान बनाया गया है तो वनडे सीरीज़ के लिए वाइस कैप्टन की ज़िम्मेदारी श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है. वहीं विराट कोहली को भी वनडे सीरीज के लिए चुना गया है. लंबे समय से रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर खेल रहे थे. अब वो वनडे टीम में एक आम खिलाड़ी की तरह खेलते हुए नज़र आएंगे.

कैसा रहेगा वनडे सीरीज़ का शेड्यूल ?

रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. दोनों दिग्गज अब केवल वनडे क्रिकेट खेलते हैं. टीम इंडिया 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी सीरीज का पहला मैच ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा, 

मैच तारीख टीमें जगह
पहला वनडे 19 अक्टूबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया पर्थ
दूसरा वनडे 23 अक्टूबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया एडिलेड
तीसरा वनडे 25 अक्टूबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया सिडनी

वनडे सीरीज़ का पहला मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा। इसके बाद दूसरा वनडे मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा और यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा। इसके बाद सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच ऐतिहासिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा

कैसा रहेगा टी-20 सीरीज़ का शेड्यूल ?

वनडे सीरीज़ के बाद बारी होगी पांच मैचों की टी-20 सीरीज़ की. तो चलिए आपको टी-20 सीरीज़ का भी पूरा शेड्यूल बताते हैं.

मैच तारीख टीमें जगह
पहला टी20 29 अक्टूबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया कैनबरा
दूसरा टी20 31 अक्टूबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न
तीसरा टी20 2 नवंबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया होबार्ट
चौथा टी20 6 नवंबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट
पांचवां टी20 8 नवंबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन

सीरीज के शुरुआती तीनों मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे. इसके बाद चौथे और पांचवें टी20 मैच के समय में बदलाव है. चौथा टी20 मुकाबला गोल्ड कोस्ट में 6 नवंबर को और पांचवां टी20 मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा. चौथा और पांचवां टी20 मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:00 बजे से खेले जाएंगे.

