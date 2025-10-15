Home > खेल > Australia ODI Series 2025: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले झुक गए कोहली के आगे रोहित, Video में देखें यह ख़ास पल

Australia ODI Series 2025: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले झुक गए कोहली के आगे रोहित, Video में देखें यह ख़ास पल

Rohit-Kohli: रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ टीम इंडिया का पहला ग्रुप वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गया, जहां इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दोनों दिग्गजों की भावुक मुलाकात ने फैंस का दिल जीत लिया.

By: Sharim Ansari | Last Updated: October 15, 2025 7:38:32 PM IST

Rohit Sharma bowed to Virat Kohli
Rohit Sharma bowed to Virat Kohli

BCCI: सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा उन भारतीय क्रिकेटरों के पहले जत्थे में शामिल थे जो 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए बुधवार को रवाना हुए. कोहली और रोहित के साथ टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ सहयोगी स्टाफ के सदस्य भी मौजूद थे. यह समूह सुबह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए कुछ फैंस बाहर जमा हो गए थे. हेड कोच गौतम गंभीर और अन्य कोचिंग स्टाफ के सदस्य को शाम को रवाना होना था.

रोहित का विराट को खास अंदाज़

BCCI ने टीम के बस में चढ़ने का एक वीडियो साझा किया, जिसमें रोहित बस की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कोहली को पहले से ही बैठा देखकर, अंदर जाने से पहले उन्हें प्रणाम करते हैं और गले लगाते हैं. लंबे समय से दोस्त रहे दोनों क्रिकेटरों का एक भावुक मिलन हुआ जिसे देखने के लिए फैंस उत्साहित थे.

यहां देखें वीडियो

भारत रविवार से पर्थ में तीन वनडे मैच खेलेगा, उसके बाद एडिलेड और सिडनी में. वनडे के बाद पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज होगी, जिसमें इस फॉर्मेट के खिलाड़ी 22 अक्टूबर को रवाना होंगे. टी20 सीरीज 29 अक्टूबर से शुरू होगी.

यह भी पढ़ें: Virat Kohli IPL future: ‘RCB ही उनका आखिरी ठिकाना है!’ – विराट कोहली के IPL भविष्य पर मोहम्मद कैफ की दो टूक

रोहित और कोहली, जो कि दोनों ही टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल मैचों से संन्यास ले चुके हैं, के भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं के कारण इस वनडे सीरीज ने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है.

गौतम गंभीर की उम्मीद

वेस्टइंडीज़ पर भारत की 2-0 की टेस्ट सीरीज़ सफ़लता के बाद, गंभीर ने दोनों अनुभवी खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई, हालांकि 2027 विश्व कप में उनकी संभावनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की. सीरीज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने कहा कि 50 ओवरों का वर्ल्ड कप अभी ढाई साल दूर है. वर्तमान में बने रहना बहुत ज़रूरी है. ज़ाहिर है कि वे बेहतरीन खिलाड़ी हैं. वे वापसी कर रहे हैं. उनका अनुभव ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी काम आएगा.

गंभीर से जब दोनों पूर्व कप्तानों के भविष्य के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी एक सफल दौरा कर पाएंगे, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक टीम के रूप में हम एक सफल सीरीज खेल पाएंगे.

यह भी पढ़ें: PAK vs SA 1st Test 2025: गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हराया

Tags: Australia ODI Series 2025bcciIndia vs Australiarohit sharmavirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके

October 16, 2025

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025
Australia ODI Series 2025: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले झुक गए कोहली के आगे रोहित, Video में देखें यह ख़ास पल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Australia ODI Series 2025: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले झुक गए कोहली के आगे रोहित, Video में देखें यह ख़ास पल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Australia ODI Series 2025: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले झुक गए कोहली के आगे रोहित, Video में देखें यह ख़ास पल
Australia ODI Series 2025: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले झुक गए कोहली के आगे रोहित, Video में देखें यह ख़ास पल
Australia ODI Series 2025: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले झुक गए कोहली के आगे रोहित, Video में देखें यह ख़ास पल
Australia ODI Series 2025: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले झुक गए कोहली के आगे रोहित, Video में देखें यह ख़ास पल