PAK vs SA 1st Test 2025: गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हराया

Pakistan vs South Africa: स्पिनरों के दम पर पाकिस्तान ने लाहौर में दक्षिण अफ्रीका को 277 रनों के लक्ष्य पर 183 रनों पर आउट करते हुए पहला टेस्ट 93 रनों से जीता.

By: Sharim Ansari | Published: October 15, 2025 4:14:35 PM IST

PAK vs SA Match Live: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच गद्दाफी स्टेडियम में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच खेला गया. खेल के चौथे दिन मेज़बान पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हरा दिया. दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2023-2025 साइकिल) जीती थी. हालांकि, लाहौर की पिच पर चैंपियन टीम स्पिनरों के सामने बेबस नज़र आई. उन्होंने घुटने टेक दिए. स्पिनरों ने दक्षिण अफ्रीका के 20 में से 16 विकेट लिए. आइए जानें मैच का हाल.

पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को दिया तगड़ा टारगेट

पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 277 रनों का लक्ष्य रखा. गौरतलब है कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में टेस्ट फॉर्मेट में यह लक्ष्य कभी हासिल नहीं किया गया था. यहां सबसे बड़ा लक्ष्य 1961 में इंग्लैंड द्वारा 208 रनों का पीछा करते हुए हासिल किया गया था. 277 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका 183 रनों पर ऑल-आउट हो गया. डेवाल्ड ब्रेविस ने सर्वाधिक 53 रन बनाए. रयान रिकेल्टन ने 45 रन बनाए. पाकिस्तान के लिए नोमान अली और शाहीन अफरीदी ने 4-4 विकेट लिए, जबकि साजिद खान ने 2 विकेट लिए.

इससे पहले, पाकिस्तान दूसरी पारी में 167 रन पर ऑल-आउट हो गया. पहली पारी में 109 रनों की बढ़त की बदौलत पाकिस्तान 277 रनों का लक्ष्य रख पाया. दूसरी पारी में पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा 42 रन बनाए. सेनुरन मुथुस्वमि ने पारी की शुरुआत की और साइमन हार्मर ने 4 विकेट लिए. कगिसो रबाडा ने 1 विकेट लिया.

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया

पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहली पारी में 378 रन बनाए. पहली पारी में पाकिस्तान के लिए इमाम-उल-हक और सलमान आगा ने 93-93 रन बनाए. शान मसूद ने 76 रन बनाए, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 75 रनों की अच्छी पारी खेली. दक्षिण अफ्रीका के लिए सेनुरन मुथुस्वमि ने 6, प्रेनेलन सुब्रायन ने 2, और कगिसो रबाडा तथा साइमन हार्मर ने 1-1 विकेट लिया.

इसके बाद, दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 269 रनों पर ऑलआउट हो गई. मेहमान टीम के लिए टोनी डी जियोर्जी ने शतक (104) लगाया. रयान रिकेल्टन 71 रन बनाकर आउट हुए. पाकिस्तान के लिए नोमान अली ने 6, जबकि साजिद खान ने 3 विकेट लिए. सलमान आगा ने 1 विकेट लिया.

