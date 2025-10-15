Home > खेल > Virat Kohli IPL future: ‘RCB ही उनका आखिरी ठिकाना है!’ – विराट कोहली के IPL भविष्य पर मोहम्मद कैफ की दो टूक

Virat Kohli IPL future: ‘RCB ही उनका आखिरी ठिकाना है!’ – विराट कोहली के IPL भविष्य पर मोहम्मद कैफ की दो टूक

Commercial Contract: RCB छोड़ने और IPL से संन्यास की अफवाहों के बीच मोहम्मद कैफ ने साफ किया कि विराट कोहली टीम के प्रति पूरी तरह वफादार हैं और RCB से उनका रिश्ता अटूट है.

By: Sharim Ansari | Published: October 15, 2025 6:38:42 PM IST

Mohammad Kaif's comment on Virat Kohli's Future
Mohammad Kaif's comment on Virat Kohli's Future

Mohammad Kaif: पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने विराट कोहली के IPL भविष्य को लेकर चल रही अफवाहों को खारिज कर दिया है. ऐसी खबरें आ रही थीं कि उन्होंने आगामी सीज़न के लिए फ्रैंचाइज़ी के साथ अपने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल नहीं किया है. पिछले साल खिताब जीतने के बाद RCB की बिक्री की अटकलों के सुर्खियों में रहने के बावजूद, फ्रैंचाइज़ी के ओनरशिप की स्थिति या कोहली की योजनाओं पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

कोहली IPL की शुरुआत से ही RCB की रीढ़ रहे हैं और लगातार 17 सीज़न तक एक ही फ्रैंचाइज़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने टीम के प्रति अपनी वफादारी के बारे में अक्सर बात की है और स्पष्ट किया है कि वह कभी किसी अन्य फ्रैंचाइज़ी की जर्सी नहीं पहनेंगे. हालांकि, उनके नए कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक नहीं होने की अफवाहों ने उनके भविष्य पर संदेह पैदा कर दिया है.

RCB के प्रति वफादार हैं विराट – मोहम्मद कैफ

कोहली के IPL भविष्य को लेकर उड़ रही अफवाहों के बीच, कैफ ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कदम उठाया है, इस स्टार बल्लेबाज की RCB के प्रति वफादारी की पुष्टि की है और उनके कमर्शियल और प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भ्रम की स्थिति को स्पष्ट किया है.

कैफ ने कहा कि क्या विराट कोहली IPL से संन्यास ले रहे हैं? नहीं दोस्तों, विराट कोहली ने वादा किया था कि वह अपना पहला और आखिरी मैच बेंगलुरु के लिए ही खेलेंगे. उन्होंने यह वादा किया है और चूंकि उन्होंने यह कर दिया है, इसलिए वह पीछे नहीं हटेंगे. लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है. दो सौदे हैं, खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट.

पूर्व क्रिकेटर ने RCB के बिकने की खबरों को स्वीकार किया और शायद यही वजह है कि कोहली अपने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करने में हिचकिचा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: PAK vs SA 1st Test 2025: गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हराया

कोहली कर रहें हैं इंतज़ार

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए हैं क्योंकि RCB के लिए कोई नया मालिक आ सकता है और वह फ्रैंचाइज़ी को नियंत्रित करेंगे. इसलिए वह इंतज़ार कर रहे हैं, अगर कोई बदलाव होता है तो बातचीत वगैरह होगी. ये सब पर्दे के पीछे की बातें हैं और हमें इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है. वह इन सबका इंतज़ार कर रहे हैं.

कैफ, जो पहले भी RCB के लिए खेल चुके हैं, ने स्टार बल्लेबाज़ के हालिया फॉर्म की सभी फ़ॉर्मेट में तारीफ़ की और उनके मैच जिताऊ प्रदर्शन और निरंतरता पर ज़ोर दिया. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कोहली जल्द ही संन्यास नहीं ले रहे हैं और ज़ोर देकर कहा कि वह RCB के लिए खेलते रहेंगे और फैंस से किए अपने वादे पर खरे उतरेंगे.

उन्होंने अभी खेलना शुरू ही किया है. अब आपको और इंतज़ार करना होगा. वह कहीं नहीं जा रहे हैं. उन्होंने फैंस से वादा किया है और वह इसे नहीं तोड़ेंगे.

यह भी पढ़ें: सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ कर ये खिलाड़ी बनेगा अगला मिस्टर 360? एबी डिविलियर्स ने दिा बड़ा बयान

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके

October 16, 2025

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025
Virat Kohli IPL future: ‘RCB ही उनका आखिरी ठिकाना है!’ – विराट कोहली के IPL भविष्य पर मोहम्मद कैफ की दो टूक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Virat Kohli IPL future: ‘RCB ही उनका आखिरी ठिकाना है!’ – विराट कोहली के IPL भविष्य पर मोहम्मद कैफ की दो टूक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Virat Kohli IPL future: ‘RCB ही उनका आखिरी ठिकाना है!’ – विराट कोहली के IPL भविष्य पर मोहम्मद कैफ की दो टूक
Virat Kohli IPL future: ‘RCB ही उनका आखिरी ठिकाना है!’ – विराट कोहली के IPL भविष्य पर मोहम्मद कैफ की दो टूक
Virat Kohli IPL future: ‘RCB ही उनका आखिरी ठिकाना है!’ – विराट कोहली के IPL भविष्य पर मोहम्मद कैफ की दो टूक
Virat Kohli IPL future: ‘RCB ही उनका आखिरी ठिकाना है!’ – विराट कोहली के IPL भविष्य पर मोहम्मद कैफ की दो टूक