Riyan Parag: टीम नें नहीं हुआ सेलेक्शन, तो रियान पराग ने सेलेक्टर्स को दिया करारा जवाब, ठोके 3-3 अर्धशतक
Riyan Parag: टीम नें नहीं हुआ सेलेक्शन, तो रियान पराग ने सेलेक्टर्स को दिया करारा जवाब, ठोके 3-3 अर्धशतक

Riyan Parag Record: ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ खेले गए आखिरी वनडे मैच में जहां प्रभसिमरन सिंह ने शतक लगाया वहीं रियान पराग ने अर्धशतक जड़ा. रियान ने तीसरे वनडे में 55 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 62 रनों की अहम पारी खेली.

Published: October 6, 2025 12:45:05 AM IST

RIYAN PARAG SUPERB COMEBACK:इंडिया-ए की टीम ने 3 मैचों की अनऑफिशियल वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ए को 2-1 से हराया. इंडिया-ए की इस जीत में रियान पराग ने अहम किरदार निभाया. रियान ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ अपने बल्ले से दमदार प्रदर्शन किया. इस खिलाड़ी ने लगातार तीन मैचों में तीन अर्धशतक लगाकर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया. हालांकि रियान पराग को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं दी गई है, लेकिन इस खिलाड़ी ने लगातार तीन अर्धशतक लगाकर BCCI को तगड़ा जवाब दिया है और सेलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर तो कर ही दिया है. 

रियान ने जड़े 3-3 अर्धशतक

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ खेले गए आखिरी वनडे मैच में जहां प्रभसिमरन सिंह ने शतक लगाया वहीं रियान पराग ने अर्धशतक जड़ा. रियान ने तीसरे वनडे में 55 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 62 रनों की अहम पारी खेली. इस दौरान इंडिया-ए के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अर्धशतक जड़ा. अय्यर और रियान ने अहम पार्टनरशिप करते हुए इंडिया-ए की टीम को जीत की तरफ अग्रसर किया. इन दोनों की मिडिल ओवर्स में की गई साझेदारी की बदौलत इंडिया-ए ने तीसरे और आखिरी मैच को 24 गेंद पहले ही 2 विकेट से जीत लिया. इससे पहले खेले गए दोनों मैचों में भी रियान पराग ने अर्धशतक जड़े थे.

इससे पहले रियान पराग ने सीरीज़ के पहले मुकाबले में 42 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 67 रनों की शानदार पारी खेली थी. उस मुकाबले को इंडिया-ए ने 171 रनों से जीता था. इसके बाद दूसरे वनडे मैच में भी रियान का बल्ला बोला, दूसरे मैच में उन्होंने  54 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्का की मदद से 58 रनों की बेजोड़ पारी खेली. हालांकि इस मुकाबले में इंडिया-ए को 9 विकेट से हार झेलनी पड़ी. इन तीनों मुकाबलों में रियान पराग ने शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया के दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी.

3-3 अर्धशतक लगाए, फिर भी टीम में जगह नहीं बना पाए

इसी महीने टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी. इस दौरान टीम वहां पर वनडे और T20I मैचों की सीरीज खेलेगी. इसके लिए टीम का ऐलान हो गया है. दोनों ही फॉर्मेट की टीमों में रियान पराग को जगह नहीं दी गई. रियान पराग ने टीम इंडिया की ओर से अभी तक एक वनडे मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने केवल 15 रन ही बनाए हैं, जबकि 3 विकेट हासिल किए हैं.

