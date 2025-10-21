Home > खेल > Rishabh Pant Comeback: ऋषभ पंत की धमाकेदार वापसी तय, India A की संभालेंगे कमान

Rishabh Pant Captain: लंबे इंतज़ार के बाद ऋषभ पंत मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं और India A की कप्तानी करते हुए 2 चार दिवसीय मैचों में खेलेंगे. ये मुकाबले भारत और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ से पहले अहम तैयारी साबित होंगे.

By: Sharim Ansari | Last Updated: October 21, 2025 2:26:22 PM IST

India A vs South Africa A: ऋषभ पंत का वापस आना तय हो गया है. यह विकेटकीपर-बल्लेबाज़ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज़ से पहले, South Africa A टीम के दौरे पर आई टीम के खिलाफ 2 चार दिवसीय मैचों में India A की अगुवाई करेगा. साई सुदर्शन को भारत ए टीम का उपकप्तान बनाया गया है, जिसमें कई नियमित टेस्ट खिलाड़ी भी शामिल हैं.

India A दोनों चार दिवसीय मैच बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेलेगा. पहला मैच 30 अक्टूबर से शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच 6 नवंबर को इसी मैदान पर होगा.

चोट के कारण मैदान से बाहर थे पंत

इस साल की शुरुआत में जुलाई में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान पैर में फ्रैक्चर होने के बाद से पंत मैदान से बाहर हैं. इसके नतीजे में, यह विकेटकीपर-बल्लेबाज़ वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज़ और ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे से भी चूक गए. के एल राहुल, ध्रुव जुरेल और मोहम्मद सिराज दूसरा चार दिवसीय मैच खेलेंगे, जो 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए अभ्यास मैच होगा.

ये होगी भारतीय टीम की स्क्वाड

पहले चार दिवसीय मैच के लिए भारत A टीम: ऋषभ पंत (कप्तान) (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बडोनी, सारांश जैन

दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत A टीम: ऋषभ पंत (कप्तान) (विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बरार, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप

पहले मुकाबलों का जायज़ा

भारत ने प्रमुख टेस्ट मैचों से पहले A सीरीज़ खेलना अपनी आदत बना ली है. वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई दो मैचों की सीरीज से पहले, India A ने लखनऊ में Australia A के साथ दो मैचों की सीरीज खेली थी. उस सीरीज के दूसरे टेस्ट में के एल राहुल, साई सुदर्शन, नितीश रेड्डी और देवदत्त पडिक्कल सहित कई नियमित टेस्ट खिलाड़ी भी शामिल थे.

हाल ही में, हेड कोच गौतम गंभीर ने अनुबंधित खिलाड़ियों को बड़े इंटरनेशनल मैचों की तैयारी के लिए प्रतिस्पर्धी मैचों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया – चाहे वह घरेलू क्रिकेट हो या A सीरीज़. उन्होंने खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे अपनी फॉर्म और लय वापस पाने के लिए केवल नेट सेशंस पर निर्भर न रहें.

