Pakistan ODI Captain: मोहम्मद रिज़वान को कप्तानी से हटाने पर बोले पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज, कहा ‘उन्होंने इसलिए…’

Pakistan Cricket Board: पाकिस्तान टीम में एक और बड़ा बदलाव करते हुए, बोर्ड ने मोहम्मद रिज़वान को वनडे कप्तानी से हटा दिया और उनकी जगह तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह अफरीदी को नियुक्त किया. यह फ़ैसला वाकई हैरान करने वाला है क्योंकि रिज़वान को पिछले साल अक्टूबर में ही टीम की कमान सौंपी गई थी, जब बाबर आज़म से 50 ओवरों के फॉर्मेट में कप्तानी छीन ली गई थी. शाहीन को नया कप्तान बनाने के फ़ैसले ने भी कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि हाल ही में उन्हें भी पाकिस्तान के टी20 इंटरनेशनल कप्तान के पद से हटा दिया गया था.

राशिद लतीफ़ का आरोप

रिज़वान की बर्खास्तगी से पाकिस्तान क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है, टीम के पूर्व खिलाड़ी राशिद लतीफ़ ने इस फ़ैसले के लिए माइक हेसन को ज़िम्मेदार ठहराया है. लतीफ़ को यह भी लगता है कि हेसन ने यह फ़ैसला इसलिए लिया क्योंकि रिज़वान ने गाज़ा-इज़राइल संघर्ष के दौरान सार्वजनिक रूप से फ़िलिस्तीन का समर्थन किया था.

लतीफ़ ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने फ़िलिस्तीन का झंडा उठाया था, आप उन्हें कप्तानी से हटा देंगे? यह सोच बन गई है कि एक इस्लामी देश में एक गैर-इस्लामी कप्तान होना चाहिए.

हेड कोच माइक हेसन को ठहराया ज़िम्मेदार

उन्होंने आगे कहा कि इस फ़ैसले के पीछे माइक हेसन का हाथ है, है ना? उन्हें ड्रेसिंग रूम में यह तरीका पसंद नहीं है. वे समझ क्यों नहीं रहे? उनकी टीम में 5-6 लोग हैं. वह ड्रेसिंग रूम में ऐसे कल्चर को ख़त्म करना चाहेंगे. हमने इन चीज़ों की कभी परवाह नहीं की, यहां तक कि जब इंज़माम उल हक़, सईद अनवर या सकलैन मुश्ताक टीम में थे, तब भी नहीं. वीडियो में, लतीफ़ ने यह भी दावा किया कि रिज़वान कप्तान रहते हुए ड्रेसिंग रूम में धार्मिक रीति-रिवाज़ लेकर आए, जो हेसन को पसंद नहीं था.

यह भी पढ़ें: लगातार तीन हार, अब कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी भारतीय टीम? जानें पूरा समीकरण

रिज़वान ने इस साल अप्रैल में एक मैच के दौरान अपने खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए हर एक छक्के और विकेट के लिए अपनी PSL फ्रैंचाइज़ी मुल्तान सुल्तान्स के ज़रिए फ़िलिस्तीनी चैरिटी को 1,00,000 पाकिस्तानी रुपये देने का वादा किया था.

PCB ने क्यों नहीं बताई वजह?

2023 में, रिज़वान ने वनडे वर्ल्ड कप मैच में श्रीलंका पर पाकिस्तान की जीत को ‘गाज़ा के भाइयों और बहनों’ को समर्पित किया था. PCB ने रिज़वान को हटाने का कोई कारण नहीं बताया और न ही आधिकारिक बयान में उनके नाम का ज़िक्र किया. बोर्ड के मुताबिक, यह फ़ैसला इस्लामाबाद में सेलेक्शन कमिटी और पाकिस्तान के सीमित ओवरों के मुख्य कोच माइक हेसन के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया. हालांकि, रिज़वान का हटना लगभग तय लग रहा था. हफ्ते के आखिर में, PCB ने एक बयान जारी कर उन्हें वनडे कप्तान बनाने की पुष्टि करने से साफ़ इनकार कर दिया था.

हालांकि, रिज़वान को हटाने का फ़ैसला सिर्फ़ हेसन की वजह से नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल PCB के वरिष्ठ अधिकारियों के व्यापक समर्थन से प्रेरित था.

यह भी पढ़ें: India vs Australia 2nd ODI: क्या इस बार चलेगा कोहली और रोहित का बल्ला? जानें कब और कहां होगा दूसरा वनडे मुकाबला