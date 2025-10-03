क्या आखिरी बार एक साथ खेलने जा रहे हैं रोहित और कोहली? इस देश में होने वाला है ऐतिहासिक मुकाबला

भारतीय टीम में ‘ROKO’ के नाम से मशहूर रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी काफी समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर है. फैंस दोनों ही प्लेयर के वापसी का इंतजार कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि विराट और रोहित के चाहने वालों की मनोकामना पूरी होने जा रही हैं. क्योंकि इसी महीने भारतीय टीम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज खत्म करने के बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान टीम इंडिया 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ 5 मैच की टी20 सीरीज भी खेलेगी. वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच खेली जाएगा. रोहित और विराट वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे. तो चलिए जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों दिग्गजों का रिकॉर्ड कैसा है?

सिर्फ वनडे क्यों खेलेंगे रोहित-विराट

बता दें कि भारत के स्टार प्लेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ़ वनडे खेलते हैं. टी20 चैंपियन बनने के बाद उन्होंने इस प्रारूप से संन्यास ले लिया और फिर पिछले मई में टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया. दोनों खिलाड़ियों की नज़र अब 2027 के वनडे विश्व कप पर है.

रोहित और विराट का रिकॉर्ड क्या है?

बता दें कि रोहित और विराट दोनों खिलाड़ी सात महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं.दोनों खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है. दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैचों में 50 से ज़्यादा की औसत से रन बनाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित का प्रदर्शन शानदार रहा है. रोहित शर्मा ने कुल 46 मुकाबले में 57.30 की औसत और 96 के स्ट्राइक रेट से 2,407 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा के इस पारी में 8 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा का बेस्ट स्कोर 209 रन है.

वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली का प्रर्दशन भी शानदार रहा है. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 48 पारियों में 54.46 की औसत और 94 के स्ट्राइक रेट से 2,451 रन बनाए हैं. कोहली के इस पारी में 8 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 123 रन है.

टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके कोहली और रोहित का पूरा फोकस 2027 के वनडे विश्व कप है. लेकिन खबरों के अनुसार यह उनकी साथ में आखिरी वनडे सीरीज़ हो सकती है. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने सिडनी में दोनों को सम्मानित करने की भी योजना बनाई है.