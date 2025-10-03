अपनी इकलौती बहन की शादी छोड़ कहां चले गए अभिशेक शर्मा? जनाकर चौंक गया हर शख्स
Abhishek Sharma sister wedding: अभिषेक शर्मा अपनी इकलौती बहन की शादी में शामिल नहीं होंगे. जिसके पीछे के वजह का अब खुलासा हुआ है.

By: Divyanshi Singh | Published: October 3, 2025 2:28:39 PM IST

Abhishek Sharma sister wedding
Abhishek Sharma sister wedding

एशिया कप में अपने बल्लेबाजी से पाकिस्तान के गेंदबाजों को पानी पिलाने वाले अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) की बहन की आज शादी हो रही है. कोमल अभिषेक शर्मा की इकलौती बहन है. लेकिन अभिषेक शर्मा इस शादी में शामिल नहीं होंगे. इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह गया.

भाई से बेहद प्यार करती हैं कोमल शर्मा

बता दें कि अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा अक्सर अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहती हैं. चाहे IPL हो या कोई ICC का टूर्नामेंट कोमल शर्मा हमेशा अपने भाई को चीयर करते नजर आती हैं. वो एशिया कप के दौरान भी भाई अभिषेक शर्मा के सपोर्ट करने के लिए दुबई में थी. अब लोग हैरान हैं कि इतनी प्यार करने वाली बहन के शादी में आखिर अभिषेक शर्मा शामिल क्यों नहीं होंगे.

शादी में क्यों शामिल नहीं होंगे अभिषेक शर्मा ?

बता दें कि अभिषेक शर्मा का पूरा परिवार ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा है. देश-दुनिया के कई बड़ी हस्तियां शादी में आएंगी. लेकिन अभिषेक इस शादी में शरीक नहीं होंगे. क्योंकि
अभिषेक शर्मा शहर छोड़कर कानपुर आ चुके हैं. जहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा अनऑफिशियल वनडे मैच होना है. नेशनल ड्यूटी के चलते अभिषेक ने अपनी सगी बहन की शादी छोड़ने का फैसला लिया है.

हल्दी और मेहंदी में हुए थे शामिल

बता दें कि अभिषेक शर्मा हल्दी और मेहंदी समारोह जैसे समारोहों में शामिल हुए थे. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में उन्हें खूब एन्जॉय करते हुए देखा गया. लेकिन अब वह इंडिया ए टीम में शामिल हो गए हैं. शादी में जहां सब लोग शादी का जश्न मना रहे थेवहीं अभिषेक मैदान पर पसीना बहा रहे थे. बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने परिवार से ज़्यादा राष्ट्रीय कर्तव्य को चुना है.

