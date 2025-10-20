Ronaldo in India: रोनाल्डो नहीं आएंगे भारत, Al-Nassr के साथ Goa मैच में नहीं होंगे शामिल

Ronaldo Al-Nassr: सऊदी अरब का टॉप क्लब Al-Nassr FC Goa के खिलाफ AFC Champions League 2 के अपने घरेलू मैदान पर होने वाले मैच के लिए सोमवार रात भारत पहुंच रहा है, लेकिन दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 22 अक्टूबर को होने वाले मैच के लिए मेहमान टीम के साथ आने की संभावना नहीं है.

सऊदी मीडिया की रिपोर्ट ने की पुष्टि

सऊदी अरब के खेल समाचार पत्र Al Riyadhiah के मुताबिक, FC Goa प्रबंधन के कई अनुरोधों के बावजूद, 40 वर्षीय रोनाल्डो इस यात्रा दल का हिस्सा नहीं होंगे. Al-Fateh पर आसान लीग जीत के बाद, Al-Nassr महाद्वीपीय क्लब टूर्नामेंट में अपने तीसरे मैच के लिए तैयार है और उसका अगला मैच फतोर्दा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होना है.

FC Goa ने पूर्व AFC कप विजेता Al-Seeb को हराकर ACL 2 के लिए क्वालीफाई किया था और फिर टूर्नामेंट के ग्रुप डी में रोनाल्डो की Al-Nassr के साथ ड्रा हुआ था. Al-Nassr और इंडियन सुपर लीग क्लब AFC गोवा को इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के एक ही ग्रुप में शामिल किए जाने से इस पुर्तगाली सुपरस्टार के भारत में एक प्रतिस्पर्धी मैच खेलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. गौरतलब है कि Al-Nassr के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रावधान है जो उन्हें सऊदी अरब के बाहर के मैचों को चुनने का अधिकार देता है.

Al-Nassr डाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे. रोनाल्डो, जो अगले साल होने वाले विश्व कप में खेलना चाहते हैं, अपने कार्यभार को प्रबंधित करने और खुद को इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने का मौका देने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

इसके अलावा, Al-Nassr ने रोनाल्डो की अनुपस्थिति में एशियन AFC चैंपियंस लीग 2 के अपने दोनों ग्रुप-स्टेज मुकाबले जीते हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए तैयार हैं. FC Goa के खिलाफ अपने मैच के बाद, Al-Nassr 28 अक्टूबर को किंग्स कप के राउंड ऑफ़ 16 मुकाबले में अपने प्रतिद्वंद्वी Al-Ittihad से भिड़ेंगे.

