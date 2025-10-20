सिद्धू बोले – ‘शर्म करो!’, वायरल पोस्ट में झूठा बयान घुसेड़ा, Navjot Singh Siddhu ने जताई सख़्त आपत्ति

Ajit Agarkar: सोशल मीडिया का माहौल पेचीदा हो सकता है. अक्सर मशहूर हस्तियों के नाम से वायरल पोस्ट अक्सर फ़र्ज़ी साबित होते हैं. पूर्व भारतीय स्टार नवजोत सिंह सिद्धू हाल ही में ऐसे ही एक फ़र्ज़ी बयान का शिकार हुए. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से ठीक पहले शेयर की गई इस पोस्ट में सिद्धू के नाम से एक ग़लत बयान दिया गया था. पोस्ट में लिखा था कि ‘अगर भारत 2027 का विश्व कप जीतना चाहता है, तो BCCI को जल्द से जल्द अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को हटाकर पूरे सम्मान के साथ रोहित शर्मा को फिर से कप्तानी सौंप देनी चाहिए.’

सिद्धू की सख़्त प्रतिक्रिया

सिद्धू ने इस फ़र्ज़ी टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया कि ऐसा कभी नहीं कहा, फ़र्ज़ी खबरें मत फैलाओ, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी. शर्म आनी चाहिए.

Never said it , don’t spread fake news ,never imagined it. Shame on you https://t.co/qCZlwaUrwK — Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 20, 2025

BCCI के सेलेक्शन कमिटी के अध्यक्ष अजीत अगरकर और भारत के हेड कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में, वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम बदलाव के दौर से गुज़र रही है. शुभमन गिल को वनडे और टेस्ट में कप्तान बनाया गया है. रोहित शर्मा और विराट कोहली का भविष्य भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि 2027 का वनडे वर्ल्ड कप अभी 2 साल दूर है.

अगरकर बोले – 2027 की टीम का फैसला वक्त पर होगा

हालिया NDTV World Summit 2025 में अगरकर से विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की संभावनाओं के बारे में पूछा गया. BCCI के मुख्य चयनकर्ता ने जवाब दिया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है. अगरकर ने कहा कि वे इस समय ऑस्ट्रेलिया में टीम का हिस्सा हैं. वे अविश्वसनीय खिलाड़ी हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ज़ोर देने का मंच नहीं है. 2 साल बाद, स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल है. कौन जाने, युवा खिलाड़ी उभरकर उन जगहों पर कब्ज़ा कर लें. दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और हर मैच में उनका आकलन नहीं किया जाएगा. एक बार जब वे खेलना शुरू कर देंगे, तो हम स्थिति का आकलन करेंगे. यह ट्रॉफ़ी जीतने के बारे में है, सिर्फ़ रन बनाने के बारे में नहीं. ऐसा नहीं है कि अगर वे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में 3 शतक लगा देते हैं, तो वे खुद ही 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे.

