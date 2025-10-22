Home > खेल > Neeraj Chopra Lieutenant Colonel: लेफ्टिनेंट कर्नल बने नीरज चोपड़ा, ओलंपिक चैंपियन को रक्षा मंत्री ने दी देशभक्ति की सलामी

Neeraj Chopra Lieutenant Colonel: लेफ्टिनेंट कर्नल बने नीरज चोपड़ा, ओलंपिक चैंपियन को रक्षा मंत्री ने दी देशभक्ति की सलामी

Rajnath Singh Neeraj Chopra Honour: ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल (मानद) की उपाधि से सम्मानित किया.

By: Sharim Ansari | Published: October 22, 2025 8:10:33 PM IST

Neeraj Chopra Lieutenant Colonel
Neeraj Chopra Lieutenant Colonel

Neeraj Chopra achievements 2025: रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 22 अक्टूबर, 2025 को साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में आयोजित एक पिपिंग समारोह (Pipping Ceremony) में ओलंपिक जेवलिन थ्रो चैंपियन नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना (Territorial Army) में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि औपचारिक रूप से प्रदान की. राजनाथ सिंह ने चोपड़ा की दृढ़ता, देशभक्ति और भारतीय उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में प्रशंसा की. इस कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सहित शीर्ष सैन्य अधिकारी उपस्थित थे.

2016 में भारतीय सेना में भर्ती हुए नीरज चोपड़ा का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जिसमें 2020 में ओलंपिक गोल्ड, 2024 में सिल्वर और 2023 में विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड पदक शामिल हैं. चोपड़ा की असाधारण उपलब्धियों और सेवा को सम्मानित करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस वर्ष की शुरुआत में उन्हें मानद उपाधि प्रदान की थी.

राष्ट्रीय गौरव की यात्रा

You Might Be Interested In

नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव में हुआ था. वह 2016 में भारतीय सेना में शामिल हुए और राजपुताना राइफल्स में कार्यरत हैं. चोपड़ा ने टोक्यो 2020 खेलों में जेवलिन थ्रो में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर इंटरनेशनल स्तर पर प्रसिद्धि हासिल की, और ट्रैक एवं फील्ड में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए.

यह भी पढ़ें: IPL Mini Auction: ईशान किशन की घर वापसी तय? मुंबई इंडियंस ने फिर दिखाया भरोसा, KKR और RR भी रेस में

उन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल हासिल करके अपनी चमक जारी रखी. 2025 में हासिल किया गया उनका 90.23 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो, भारतीय खेल इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है.

सम्मान और मान्यता

समारोह के दौरान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल (मानद) नीरज चोपड़ा की सराहना करते हुए उन्हें ‘दृढ़ता, देशभक्ति और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की भारतीय भावना का प्रतीक’ कहा. उन्होंने चोपड़ा के अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रीय गौरव को खेल प्रेमियों और सशस्त्र बलों, दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया.

इस समारोह में जनरल उपेंद्र द्विवेदी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया, जिससे इस सम्मान के महत्व पर बल मिला. नीरज चोपड़ा को इससे पहले पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, परम विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें: BCCI Fitness Update: दिग्गज ऑलराउंडर की टीम इंडिया में होने जा रही है वापसी, चोट की वजह से थे बाहर

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिर्फ 20 मिनट की नींद कर सकती है कमाल, जानें...

October 24, 2025

क्या 10,000 कदम रोज चलने से फिटनेस बनी रहती है?

October 24, 2025

इन वजहों से स्किन दिखने लगती है सुस्त और डल

October 24, 2025

साउथ इंडियन खाने का है मन, तो इस खास रेसिपी...

October 24, 2025

दिवाली के बाद दिल्ली की सुबहें अब ठंडी और धुंध...

October 24, 2025

डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं चुकंदर...

October 24, 2025
Neeraj Chopra Lieutenant Colonel: लेफ्टिनेंट कर्नल बने नीरज चोपड़ा, ओलंपिक चैंपियन को रक्षा मंत्री ने दी देशभक्ति की सलामी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Neeraj Chopra Lieutenant Colonel: लेफ्टिनेंट कर्नल बने नीरज चोपड़ा, ओलंपिक चैंपियन को रक्षा मंत्री ने दी देशभक्ति की सलामी
Neeraj Chopra Lieutenant Colonel: लेफ्टिनेंट कर्नल बने नीरज चोपड़ा, ओलंपिक चैंपियन को रक्षा मंत्री ने दी देशभक्ति की सलामी
Neeraj Chopra Lieutenant Colonel: लेफ्टिनेंट कर्नल बने नीरज चोपड़ा, ओलंपिक चैंपियन को रक्षा मंत्री ने दी देशभक्ति की सलामी
Neeraj Chopra Lieutenant Colonel: लेफ्टिनेंट कर्नल बने नीरज चोपड़ा, ओलंपिक चैंपियन को रक्षा मंत्री ने दी देशभक्ति की सलामी