IPL Mini Auction: ईशान किशन की घर वापसी तय? मुंबई इंडियंस ने फिर दिखाया भरोसा, KKR और RR भी रेस में

Indian Premier League: IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से पहले कुछ फ्रेंचाइजी कुछ खिलाड़ियों का खरीद-फ़रोख़्त कर सकती हैं. भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ईशान किशन को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं. उनकी पूर्व फ्रेंचाइजी, मुंबई इंडियंस, उनमें काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही है. मुंबई उन्हें फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है.

Times of India के मुताबिक, मुंबई इंडियंस (MI) ने ईशान किशन से संपर्क किया है. हालांकि, अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है. सिर्फ़ मुंबई इंडियंस ही नहीं, बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स भी उनमें रुचि दिखा रहे हैं.

क्या रयान रिकेल्टन होंगे टीम से बाहर ?

दक्षिण अफ़्रीकी रयान रिकेल्टन ने IPL 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए शानदार प्रदर्शन किया था. हालांकि, ईशान किशन मुंबई इंडियंस को और भी ज़्यादा लचीलापन प्रदान करते हैं. किशन की मौजूदगी मुंबई के विकेटकीपिंग विभाग को कवर करेगी और उन्हें एक और विदेशी खिलाड़ी को खिलाने का विकल्प देगी. इसके अलावा, रोहित शर्मा की उम्र को देखते हुए, मुंबई को एक भारतीय सलामी बल्लेबाज़ पर भी विचार करना होगा.

रोहित शर्मा 38 साल के हैं. उनके पास IPL में बस कुछ ही साल बचे हैं. ऐसे में, किशन भविष्य में भारतीय सलामी बल्लेबाज़ के रूप में उनकी जगह ले सकते हैं. मुंबई हमेशा भविष्य के बारे में सोचती है, और किशन एक ऐसा खिलाड़ी है जिस पर मुंबई ने पैसा और समय दोनों लगाया है.

क्या हैदराबाद राज़ी होगा ?

अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मुंबई और हैदराबाद के बीच बातचीत कैसे आगे बढ़ती है. शुरुआती बातचीत से पता चलता है कि हैदराबाद किशन को जाने देने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन अगर खिलाड़ी जाने का फैसला करता है, तो सब कुछ बदल सकता है. ईशान किशन ने 2016 में IPL में डेब्यू किया था और तब से अब तक 119 मैच खेल चुके हैं.

