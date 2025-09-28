India vs Pakistan: टॉस के दौरान तनाव, रवि शास्त्री ने पाकिस्तानी कप्तान से नहीं की बात

Ravi Shastri: एशिया कप फ़ाइनल के टॉस के दौरान एक दिलचस्प घटना घटी जब भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से बात नहीं की. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा टॉस जीतकर गेंदबाज़ी करने के बाद, शास्त्री ने टीम कॉम्बिनेशन और रणनीति पर उनसे बात की. हालांकि, आगा की बारी आने पर वह हट गए. इसके बाद, पाकिस्तान के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ वकार यूनिस ने आगा से इस बारे में बात की.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) द्वारा एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) से फाइनल मुक़ाबले के लिए एक न्यूट्रल प्रेज़ेंटर रखने के अनुरोध के बाद, शास्त्री और यूनिस ने भारत और पाकिस्तान के कप्तानों के साथ अलग-अलग टॉस इंटरव्यू लिए. शास्त्री और वकार के इस कदम से कई फैंस हैरान रह गए और उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) पर जाकर निराशा जताई.

हार्दिक पांड्या की गैर-मौजूदगी

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ़ होने वाले एशिया कप 2025 के फ़ाइनल में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उन्हें एक छोटी सी चोट के कारण फ़ाइनल मुक़ाबले से बाहर होना पड़ा. उनकी जगह रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया, जबकि हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की जगह जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को शामिल किया गया. दूसरी ओर, पाकिस्तान उसी टीम के साथ खेलेगा.

सूर्यकुमार ने टॉस के समय कहा कि हार्दिक चोट के कारण बाहर हैं, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा भी बाहर हैं. जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे और रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है.

शुक्रवार को श्रीलंका पर सुपर ओवर में जीत के दौरान ऐठन के कारण हार्दिक का फाइनल मुकाबले में खेलना संदिग्ध था. खिताबी मुकाबले से पहले, उन्हें टीम के साथ अभ्यास करते नहीं देखा गया और उनका मैदान पर न उतरना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका है.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान: फखर जमान, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

