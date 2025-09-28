Asia Cup 2025 Final: हरभजन सिंह कि भविष्यवाणी, फाइनल में भारत करेगा पाकिस्तान का वध

Harbhajan Singh Prediction: पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने आज रात भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले कहा कि ‘आज भारत चक देगा फटे’ यानी भारत जीतेगा. स्पोर्ट्स टुडे द्वारा सोशल मीडिया एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किए गए एक वीडियो में हरभजन ने कहा कि आज भारत जीतेगा और हम सब जश्न मनाएंगे. यह भारतीय टीम और उसके फैंस के मूड को दर्शाता है.

भारत टूर्नामेंट में अभी तक नहीं हारा है, जिसने 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को सात विकेट से और 21 सितंबर को सुपर 4 में छह विकेट से हराया था, ऐसे में उम्मीद अभी तक बरक़रार है.

हरभजन सिंह का कॉन्फिडेंस

हरभजन का आत्मविश्वास भारत के अब तक हावी होने को दर्शाता है और एक बड़े मुकाबले की बुनियाद रखता है जहां फैंस और खिलाड़ी दोनों ही अपनी-अपनी जीत का दावा करने और सिर्फ़ 14 दिनों में कट्टर विरोधी पाकिस्तान पर लगातार तीसरी जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.

मैच के दिन की भविष्यवाणियों के अलावा, हरभजन ने मुंबई में BCCI की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) के दौरान भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का भी खुलासा किया, जहां उन्होंने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व किया.

क्या है अहम कदम ?

बोर्ड ने ज़्यादा डोमेस्टिक मैचों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है. हरभजन ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खिलाड़ी एक सीज़न में ज़्यादा डोमेस्टिक मैच खेलता है, तो उसे अधिक धनराशि मिलेगी. यह टीमों के लिए डोमेस्टिक टूर्नामेंटों के फाइनल में पहुंचने का एक प्रोत्साहन होगा. उन्होंने आगे बताया कि यदि कोई क्रिकेटर एक सीज़न में 14 फर्स्ट-क्लास मैच खेलता है, तो उसे 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मैच फीस मिलेगी, जो डोमेस्टिक सर्किट में निरंतरता और कम्पटीशन को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड की कमिटमेंट को दर्शाता है.

इस कदम को रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंटों के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जो खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है और साथ ही निरंतर प्रदर्शन के लिए वित्तीय मान्यता भी प्रदान करता है.

