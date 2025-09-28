Abhishek Sharma Asia Cup 2025: फाइनल में इतने रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं अभिषेक शर्मा, पढ़ें पूरी लिस्ट

India vs Pakistan T20I Final: दुनिया के नंबर 1 टी20I बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के लिए सलामी बल्लेबाज़ के तौर पर खेलेंगे. रविवार, 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में, यह बाएं हाथ का बल्लेबाज़ एक बार फिर बल्ले से बड़ी पारी खेलने और भारत को नौवीं बार एशिया कप का फाइनल जिताने की कोशिश करेगा.

मौजूदा टूर्नामेंट में, अभिषेक ने अब तक खेले गए छह मैचों में 309 रन बनाए हैं और कई बल्लेबाजी के रिकॉर्ड तोड़े हैं. पहली बार हो रहे भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल के दौरान, 25 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज़ के पास और भी रिकॉर्ड तोड़ने के मौके होंगे.

ये हैं वो रिकॉर्ड जिन्हें अभिषेक तोड़ सकते हैं

टीम इंडिया के लिए एक टी20I सीरीज़/टूर्नामेंट में सर्वाधिक रनों के विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अभिषेक को 11 रनों की ज़रूरत है. कोहली ने 2014 टी20 विश्व कप में भारत के लिए छह मैच खेले थे और कुल 319 रन बनाए थे. अगर अभिषेक एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में कम से कम 23 रन बनाते हैं, तो वह किसी फुल-मेंबर टीम के खिलाड़ी द्वारा किसी टी20I सीरीज़/टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने का फिल साल्ट का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. फाइनल में कुल 91 रन बनाकर अभिषेक किसी फुल-मेंबर टीम के खिलाड़ी द्वारा किसी टी20I सीरीज़/टूर्नामेंट में 400 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. किसी टी20I सीरीज़/टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड कनाडा के बल्लेबाज आरोन जॉनसन के नाम है. जॉनसन ने 2022 डेजर्ट कप टी20I सीरीज़ के सात मैचों में 402 रन बनाए थे. जॉनसन का रिकॉर्ड तोड़ने और नंबर 1 स्थान हासिल करने के लिए अभिषेक को 94 रन बनाने होंगे. अगर अभिषेक कम से कम 30 रन बना लेते हैं, तो वह टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में लगातार 8 बार 30+ रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएँगे. फ़िलहाल, वह रोहित शर्मा और मोहम्मद रिज़वान के बराबर हैं, जिन्होंने लगातार 7 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 30 रन का आंकड़ा पार किया है. अभिषेक को भारत के लिए एशिया कप के एक संस्करण (वनडे और टी20 इंटरनेशनल मिलाकर) में सर्वाधिक रन बनाने के सुरेश रैना के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 64 रनों की आवश्यकता है. रैना ने 2008 एशिया कप में छह मैच खेले थे और 372 रन बनाए थे. अगर अभिषेक फाइनल में 70 रन बना लेते हैं, तो वह एशिया कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रनों के सनथ जयसूर्या के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. पूर्व श्रीलंकाई कप्तान और सलामी बल्लेबाज़ ने 2008 एशिया कप के पांच मैचों में कुल 378 रन बनाए थे. अभिषेक ने 2025 एशिया कप में 50 चौके लगाए हैं. अगर वह एशिया कप 2025 के फ़ाइनल में कम से कम 16 चौके लगाते हैं, तो वह किसी टी20I सीरीज़/टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जो अभी कनाडा के आरोन जॉनसन के नाम है. एशिया कप के फ़ाइनल में एक अर्धशतक लगाने से अभिषेक एशिया कप टी20I के एक संस्करण में चार बार 50 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएँगे. कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने और एशिया कप टी20I में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने के लिए अभिषेक को फ़ाइनल में 121 रन बनाने होंगे. अगर अभिषेक 126 रन बना लेते हैं, तो वह पथुम निसांका का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और एशिया कप के टी20I फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अर्धशतक लगाने से वह लगातार चार टी20I मैचों में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय भी बन जाएंगे.

