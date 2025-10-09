Rashid Khan Record: छा गए अफगानिस्तानी पठान राशिद खान, तोड़ डाला शेन वॉर्न का ये खास रिकॉर्ड
Rashid Khan Record: छा गए अफगानिस्तानी पठान राशिद खान, तोड़ डाला शेन वॉर्न का ये खास रिकॉर्ड

AFG vs BAN: राशिद खान ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 10 ओवर में 38 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. इसी के साथ राशिद ने शेन वॉर्न के एक खास रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

By: Pradeep Kumar | Published: October 9, 2025 9:00:00 AM IST

Rashid Khan: अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर राशिद खान ने वर्ल्ड क्रिकेट में एक बड़ा कारनामा कर दिया. राशिद खान ने दुनिया के दिग्गज स्पिन गेंदबाज़ रहे शेन वॉर्न का एक खास रिकॉर्ड तोड़ डाला. अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच अबू धाबी में खेला गया. इस मैच में अफगानिस्तान की टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज़ की. इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान ने 3 मैचों की इस वनडे सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. अफगानिस्तान को इस मैच में जीत तो मिली ही, लेकिन ये मुकाबला अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान के लिए बेहद खास रहा. राशिद खान ने गेंद से बड़ा कमाल कर दिया, धमाल मचा दिया. इस मुकाबले में राशिद खान ने 10 ओवर में सिर्फ 38 रन देकर 3-3 बल्लेबाज़ों का शिकार किया. इसी के साथ राशिद ने एक धांसू रिकॉर्ड अपने नाम किया और दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न को पीछे छोड़ दिया.

राशिद जैसा कोई नहीं

राशिद ने बांग्लादेश के खिलाफ तीन विकेट चटकाए इसी दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने 200 विकेट का आंकड़ा भी पूरा कर लिया. ये 200 विकटों का आंकड़ा छूते ही राशिद ने वो कमाल कर दिया, जो एशिया में कोई भी गेंदबाज़ नहीं कर पाया था. दरअसल राशिद खान अब एशिया के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए जिनके नाम टी20 इंटरनेशनल और वनडे दोनों में 200 या उससे अधिक विकेट हैं. वहीं वर्ल्ड क्रिकेट में राशिद खान ये कमाल करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनसे पहले न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी टिम साउदी ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

राशिद ने तोड़ा शेन वॉर्न का रिकॉर्ड

राशिद खान ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 10 ओवर में 38 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. इसी के साथ राशिद ने शेन वॉर्न के एक खास रिकॉर्ड को तोड़ दिया. दरअसल राशिद अब वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे कम मैचों में 200 विकेट पूरे करने वाले दूसरे स्पिनर बन गए. राशिद ने ये मुकाम 115 मैचों में हासिल किया, जिसमें वह अनिल कुंबले, शेन वॉर्न और आदिल रशीद को पीछे छोड़ने में कामयाब रहे. इस लिस्ट में पहले नंबर पर पाकिस्तान टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज सकलैन मुश्ताक हैं, जिन्होंने वनडे में अपने 200 विकेट सिर्फ 104 मैचों में पूरे किए थे.

सबसे कम मैचों में 200 विकेट लेने वाले स्पिनर
    (वनडे क्रिकेट में)
सकलैन मुश्ताक (पाकिस्तान) – 104 मैच
राशिद खान (अफगानिस्तान) – 115 मैच
शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया) – 125 मैच
आदिल रशीद (इंग्लैंड) – 137 मैच
अनिल कुंबले (भारत) – 147 मैच

Rashid Khan Record: छा गए अफगानिस्तानी पठान राशिद खान, तोड़ डाला शेन वॉर्न का ये खास रिकॉर्ड

