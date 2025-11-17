Vaibhav Suryavanshi ने पाकिस्तानी गेंदबाज़ को दिखाई औकात, कुछ इस तरह से करा दी बोलती बंद, VIDEO

Vaibhav Suryavanshi: IPL में अपने बल्ले से धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी इन दिनों इंडिया-ए के लिए राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में खेल रहे हैं. सूर्यवंशी ने इस टूर्नामेंट में भी अपने बल्ले से गेंदबाज़ों की नींद उड़ाई दी है. सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 42 गेंदों में 144 रन की आतिशी पारी खेली. लेकिन पाकिस्तान-ए के खिलाफ मैच में वैभव ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया. भारत-ए और पाकिस्तान-ए के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को करारा जवाब देते हुए उसकी बोलती बंद करा दी.

वैभव सूर्यवंशी ने कराई बोलती बंद

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम बल्लेबाज़ी करने के लिए उतरी. वैभव सूर्यवंशी ने मैच की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपने ईरादे ज़ाहिर कर दिए. मैच के दौरान सूर्यवंशी और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज़ उबैद शाह के बीच लगातार नोकझोंक होती रही. जब भी सूर्यवंशी शॉट मिस करते तो शाह उन्हें घूरते हुए नज़र आते, लेकिन तीसरे ओवर में कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. तीसरे ओवर में सूर्यवंशी ने शाह को दिया करारा जवाब दिया.

वैभव ने पाकिस्तानी गेंदबाज़ की निकाली हेकड़ी

इस मैच के तीसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने एक इनसाइड-आउट शॉट मिस किया. इसके बाद उबैद शाह उन्हें फिर से घूरते हुए नज़र आए. इसी बीच वैभव सूर्यवंशी ने शाह से कहा, ‘बॉल डाल ना, बॉल डाल’. इसके बाद अगली ही गेंद पर सूर्यवंशी ने शानदार चौका जड़कर जवाब दिया. चौका मारने के बाद वह अपने ओपनिंग पार्टनर प्रियांश आर्य के पास चले गए. ये चौका लगने के बाद पाकिस्तानी पेसर की बोलती बंद हो गई और वो वापस अपने रन अप की ओर चले गए.

सूर्यवंशी की कोशिशें गईं बेकार

सूर्यवंशी ने इस मैच में 45 रनों की पारी, लेकिन उनकी ये पारी इंडिया-ए की टीम को जीत नहीं दिला पाई. एक समय पर इंडिया-ए का स्कोर 79/1 था, लेकिन इसके बाद पूरी की पूरी टीम 136 रनों पर ऑलआउट हो गई. पाकिस्तान ने इस चुनौती को आसानी से हासिल कर लिए और 8 विकेट से इस मैच तो जीत लिया. इंडिया-ए का अगला मुकाबला अब ओमान से होगा. ये मैच मंगलवार, 18 नवंबर को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

