India vs Pakistan: रमीज़ राजा ने पाइक्रॉफ्ट को बताया ‘भारत का फिक्सर’, पेश किए जो आंकड़े वो निकले बेबुनियाद
Ramiz Raja: पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर और पूर्व PCB के चेयरपर्सन रमीज़ राजा का भारत-पाकिस्तान विवाद के बाद बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने रेफ़री पाइक्रॉफ्ट को भारत का परमानेंट फिक्सर बताया. पढ़ें पूरी खबर.

By: Sharim Ansari | Published: September 18, 2025 1:03:36 PM IST

Rameez Raja says Pycroft Permanent Fixer of India (Source: X)
Rameez Raja says Pycroft Permanent Fixer of India (Source: X)

Asia Cup 2025: रमीज़ राजा ने बुधवार को एक विवादित बयान देते हुए मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को भारत का परमानेंट फिक्सर बताया. उन्होंने दावा किया कि पाइक्रॉफ्ट हर भारत के मैच में उपस्थित रहते हैं. रमीज़ राजा का यह बयान तब आया जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पहले ही हाथ मिलाने के विवाद को लेकर पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी, जिसे ICC ने बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया था.

रमीज़ राजा का बयान और गलत दावा

रमीज़ राजा ने कहा कि यह दिलचस्प है. मुझे लगता है कि जब एंडी पाइक्रॉफ्ट होते हैं, तो मैच भारत का होता है. वह उनके फेवरेट हैं. जब भी मैं टॉस के समय होता हूँ, मुझे एहसास होता है कि पाइक्रॉफ्ट उनके लिए हमेशा से एक परमानेंट फिक्सर रहे हैं. अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वह भारत के मैचों में 90 बार रेफ़री रहे हैं. यह बहुत एकतरफ़ा है. इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह एक न्यूट्रल प्लेटफार्म है, इसलिए मैच रेफ़री होते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि हर बार उनका (पाइक्रॉफ्ट) इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, रमीज़ राजा के ये आंकड़े गलत हैं – पाइक्रॉफ्ट ने भारत के लिए 124 मैचों में रेफ़री की है, पाकिस्तान के लिए 103 मैच और इंग्लैंड के लिए 107 मैच.

Asia Cup Super 4: विवाद के बाद फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, 21 सितंबर को सुपर-4 में दूसरी टक्कर

उन्होंने आगे कहा कि यह हमारी जीत है. यह एक नाज़ुक स्थिति थी. भावनाएं बहुत ज़्यादा थीं. मुझे खुशी है कि हमने भावनाओं में बहकर कोई फ़ैसला नहीं लिया. मेरी सबसे बड़ी आपत्ति मैच के बाद के प्रेजेंटेशन में कही गई बातों पर थी. अगर माफ़ी मांग ली गई है, तो अच्छी बात है.

एक बार फिर कट्टर विरोधी आमने-सामने

यह विवाद भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान हाथ न मिलाने की घटना से जुड़ा है, जिसे PCB ने क्रिकेट स्पिरिट के खिलाफ बताया था. PCB ने पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने की मांग की, लेकिन ICC ने इसे ठुकरा दिया. अब भारत और पाकिस्तान 21 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप के सुपर-4 स्टेज में फिर से आमने-सामने होंगे. मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा और सोनी लिव ऐप व वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

Asia Cup 2025: हाथ न मिलाने के विवाद में उलझा पाकिस्तान का भविष्य, PCB की फिर से शिकायत, ICC का अड़ियल रुख

andy pycroft match refereeasia cup 2025ind vs pak handshake controversyindia vs pakistanRamiz Raja
TOP CATEGORIES

