Home > खेल > Asia Cup 2025: हाथ न मिलाने के विवाद में उलझा पाकिस्तान का भविष्य, PCB की फिर से शिकायत, ICC का अड़ियल रुख

Handshake Row: भारत-पाकिस्तान मैच के विवाद को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को 17 सितंबर को ईमेल भेज आरोप लगाया है. ICC ने इसके हवाले से PCB से जानकारी मांगी है.

By: Sharim Ansari | Published: September 18, 2025 9:27:05 AM IST

India vs Pakistan Handshake Row (Source: X)
India vs Pakistan Handshake Row (Source: X)

International Cricket Council: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बीच एशिया कप में हाथ न मिलाने के विवाद को लेकर काफी सुना-सुनी हुई. PCB ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था. PCB ने पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की मांग की, लेकिन ICC ने इस अपील को खारिज कर दिया.

विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जिसे PCB ने ICC के कोड ऑफ कंडक्ट और MCC के क्रिकेट कानूनों का उल्लंघन बताया. ICC ने जांच की और बताया कि पाइक्रॉफ्ट ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया और किसी भी कोड ऑफ़ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं किया. ICC के मुताबिक, पाइक्रॉफ्ट ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के निर्देशों का पालन किया.

PCB ने धमकी दी कि अगर पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी की पोजीशन से नहीं हटाया गया तो वे टूर्नामेंट से विदा ले लेंगे. हालांकि, ICC अपने बात पर डटा रहा और कहा कि वे किसी भी टीम की मांग पर अधिकारियों को नहीं बदल सकते. UAE के खिलाफ पाकिस्तान के मैच के लिए पाइक्रॉफ्ट को विश्राम दिया गया, लेकिन बाद में वे मैच रेफरी की भूमिका में काम करते नजर आए.

Asia cup 2025: इस मांग को लेकर पाकिस्तान ने दिनभर मचाई नौटंकी… लेकिन एक न चली! यहां पढ़ें पूरी कहानी

PCB का फिर से आरोप

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार, 17 सितंबर को PCB ने एक ईमेल भेजा जिसमें भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान और बाद में कोड ऑफ़ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया. ICC ने और जानकारी मांगी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा और मैनेजर नवीद अकरम चीमा के साथ बैठक की, जिसे लेकर तरह-तरह की अटकलें हैं.

पूरे विवाद के बीच एक बात स्पष्ट है कि पाइक्रॉफ्ट बाकी टूर्नामेंट में मैच रेफरी बने रहेंगे. PCB को ICC को और जानकारी देनी होगी क्योंकि उनके पिछले दावे बेमानी साबित हुए हैं. यह विवाद एशिया कप के आगे के मुकाबलों और दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों पर असर डाल सकता है.

अब देखना यह है कि PCB आगे क्या कदम उठाती है और यह विवाद कैसे सुलझता है. फिलहाल, क्रिकेट की दुनिया में यह विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है.

Asia cup 2025: कौन हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट? जिन्होंने पाकिस्तान को सालों से किया है परेशान!

