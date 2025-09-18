Asia Cup Super 4: विवाद के बाद फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, 21 सितंबर को सुपर-4 में दूसरी टक्कर

भारत-पाक Handshake Controversy के चलते, पाकिस्तान ने बुधवार यानी 17 सितंबर को UAE को वापसी का रास्ता दिखा दिया. इस जीत के साथ ही यह भी तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान 21 सितंबर को टूर्नामेंट में फिर से आमने-सामने होंगे. गौरतलब है कि ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान पर आसानी से 7 विकेट से जीत हासिल की थी.

एक बार फिर आमने-सामने होंगे भारत पाकिस्तान

UAE को हराकर पाकिस्तान ने ग्रुप-ए से भारत के साथ सुपर-4 स्टेज में अपनी जगह मज़बूत कर ली है. सुपर-4 में बाकी दो टीमें ग्रुप बी से होंगी. इस चरण में, प्रत्येक टीम एक-दूसरे के खिलाफ एक मैच खेलेगी. नतीजतन, भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मैच तय हो गया है.

टूर्नामेंट से पहले, एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने सुपर-4 चरण का कार्यक्रम पहले ही तैयार कर लिया था. कार्यक्रम के अनुसार, ग्रुप-ए से क्वालीफाई करने वाली दो टीमों को A1 और A2 नाम दिए गए थे. इसी प्रकार, ग्रुप-बी से क्वालीफाई करने वाली टीमों को B1 और B2 नाम दिए गए थे. इस प्रकार, शेड्यूल के मुताबिक, A1 और A2 के बीच मैच 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान रविवार को एक बार फिर आमने-सामने होंगी.

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज का मैच आसानी से 7 विकेट से जीत लिया. टॉस के दौरान और मैच के बाद, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. इसके बाद, सलमान आगा ने मैच के बाद होने वाली प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल न होने का फैसला लिया.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने हाथ न मिलाने की घटना को खेल भावना के खिलाफ बताया. बोर्ड ने ICC से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की भी मांग की, लेकिन ICC ने इसे सिरे से खारिज कर दिया. इस पूरे विवाद के बाद, पाकिस्तानी टीम एक बार फिर इस टूर्नामेंट (Asia Cup) में भारत से भिड़ेगी.

ओमान और UAE का रास्ता साफ़

भारत और पाकिस्तान के सुपर-4 में पहुंचने के साथ, ग्रुप-ए की दो टीमें, ओमान और UAE टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. UAE 3 में से केवल 1 मैच ही जीत सका. ओमान को 2 मैचों में हार मिलीं, जबकि टीम का आखिरी मैच 21 सितंबर को भारत के खिलाफ होगा.

