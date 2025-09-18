Asia Cup Super 4: विवाद के बाद फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, 21 सितंबर को सुपर-4 में दूसरी टक्कर
Home > खेल > Asia Cup Super 4: विवाद के बाद फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, 21 सितंबर को सुपर-4 में दूसरी टक्कर

Asia Cup Super 4: विवाद के बाद फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, 21 सितंबर को सुपर-4 में दूसरी टक्कर

India vs Pakistan: बुधवार को UAE से जीतने के बाद पाकिस्तान ने सुपर-4 में अपनी जगह बना ली है. भारत-पाकिस्तान हाथ न मिलाने के विवाद के बाद, 21 सितंबर को एक बार फिर दोनों कट्टर विरोधी टीमें आमना-सामना करेंगी.

By: Sharim Ansari | Published: September 18, 2025 10:57:49 AM IST

India vs Pakistan again on 21 September
India vs Pakistan again on 21 September

भारत-पाक Handshake Controversy के चलते, पाकिस्तान ने बुधवार यानी 17 सितंबर को UAE को वापसी का रास्ता दिखा दिया. इस जीत के साथ ही यह भी तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान 21 सितंबर को टूर्नामेंट में फिर से आमने-सामने होंगे. गौरतलब है कि ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान पर आसानी से 7 विकेट से जीत हासिल की थी.

एक बार फिर आमने-सामने होंगे भारत पाकिस्तान

UAE को हराकर पाकिस्तान ने ग्रुप-ए से भारत के साथ सुपर-4 स्टेज में अपनी जगह मज़बूत कर ली है. सुपर-4 में बाकी दो टीमें ग्रुप बी से होंगी. इस चरण में, प्रत्येक टीम एक-दूसरे के खिलाफ एक मैच खेलेगी. नतीजतन, भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मैच तय हो गया है.

टूर्नामेंट से पहले, एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने सुपर-4 चरण का कार्यक्रम पहले ही तैयार कर लिया था. कार्यक्रम के अनुसार, ग्रुप-ए से क्वालीफाई करने वाली दो टीमों को A1 और A2 नाम दिए गए थे. इसी प्रकार, ग्रुप-बी से क्वालीफाई करने वाली टीमों को B1 और B2 नाम दिए गए थे. इस प्रकार, शेड्यूल के मुताबिक, A1 और A2 के बीच मैच 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान रविवार को एक बार फिर आमने-सामने होंगी.

Asia Cup 2025: हाथ न मिलाने के विवाद में उलझा पाकिस्तान का भविष्य, PCB की फिर से शिकायत, ICC का अड़ियल रुख

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज का मैच आसानी से 7 विकेट से जीत लिया. टॉस के दौरान और मैच के बाद, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. इसके बाद, सलमान आगा ने मैच के बाद होने वाली प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल न होने का फैसला लिया.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने हाथ न मिलाने की घटना को खेल भावना के खिलाफ बताया. बोर्ड ने ICC से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की भी मांग की, लेकिन ICC ने इसे सिरे से खारिज कर दिया. इस पूरे विवाद के बाद, पाकिस्तानी टीम एक बार फिर इस टूर्नामेंट (Asia Cup) में भारत से भिड़ेगी.

ओमान और UAE का रास्ता साफ़

भारत और पाकिस्तान के सुपर-4 में पहुंचने के साथ, ग्रुप-ए की दो टीमें, ओमान और UAE टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. UAE 3 में से केवल 1 मैच ही जीत सका. ओमान को 2 मैचों में हार मिलीं, जबकि टीम का आखिरी मैच 21 सितंबर को भारत के खिलाफ होगा.

Asia cup 2025: इस मांग को लेकर पाकिस्तान ने दिनभर मचाई नौटंकी… लेकिन एक न चली! यहां पढ़ें पूरी कहानी

Tags: Asia Cup qualificationAsia Cup Super 4handshake rowindia vs pakistanindia vs pakistan asia cup
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
Asia Cup Super 4: विवाद के बाद फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, 21 सितंबर को सुपर-4 में दूसरी टक्कर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Asia Cup Super 4: विवाद के बाद फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, 21 सितंबर को सुपर-4 में दूसरी टक्कर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asia Cup Super 4: विवाद के बाद फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, 21 सितंबर को सुपर-4 में दूसरी टक्कर
Asia Cup Super 4: विवाद के बाद फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, 21 सितंबर को सुपर-4 में दूसरी टक्कर
Asia Cup Super 4: विवाद के बाद फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, 21 सितंबर को सुपर-4 में दूसरी टक्कर
Asia Cup Super 4: विवाद के बाद फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, 21 सितंबर को सुपर-4 में दूसरी टक्कर