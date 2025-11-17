Home > खेल > IPL 2026 से पहले Rajasthan Royals ने किया बड़ा बदलाव, ये दिग्गज लेगा Rahul Dravid की जगह!

IPL 2026: IPL के मिनी ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है. राहुल द्रविड़ के हेड कोच के पद से इस्तीफा देने के बाद अब राजस्थान रॉयल्स ने उनकी जिम्मेदारी एक पूर्व दिग्गज को सौंपी है.

By: Pradeep Kumar | Published: November 17, 2025 2:26:09 PM IST

Rajasthan Royals: IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में बड़ी बदलाव किया है. राहुल द्रविड़ के हेड कोच के पद से इस्तीफा देने के बाद राजस्थान की टीम ने कुमार संगकारा को IPL 2026 से पहले अपने हेड कोच नियुक्त किया है. कुमार संगकारा अब राजस्थान रॉयल्स में दोहरी भूमिका निभाएँगे, वह डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के साथ-साथ हेड कोच की ज़िम्मेदारी भी संभालेंगे. संगकारा इससे पहले टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे और अब वे राहुल द्रविड़ की जगह हेड कोच का पद संभालेंगे.

संगकारा पहले भी निभा चुके हैं ये जिम्मेदारी

48 साल के संगकारा पहले भी राजस्थान रॉयल्स में हेड कोच की भूमिका निभा चुके हैं. साल  2021 से 2024 तक वो राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच रह थे, इसके बाद राहुल द्रविड़ ने 2025 के सीज़न में यह पद संभाला था. क्योंकि अब द्रविड़ और राजस्थान रॉयल्स का रिश्ता टूट गया है इसी वजह से संगकारा को एक बार फिर से हेड कोच का पद दिया गया है. आपको बता दें कि संगकारा के कार्यकाल के दौरान राजस्थान रॉयल्स ने 2022 में फाइनल खेला और 2024 में प्लेऑफ़ तक का सफर तय किया. जबकि द्रविड़ के कोच रहते टीम 2025 में नौवें स्थान पर रही और 14 मैचों में सिर्फ 8 ही अंक हासिल कर सकी.

क्यों छोड़ा द्रविड़ ने RR का साथ?

IPL 2025 के दौरान टीम का प्रदर्शन काफी ज़्यादा निराशाजनक रहा. टीम अंकतालिका में 9वें नंबर पर रही और पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 4 ही मैच जीत पाई. ये तो एक वजह रही ही, इसके अलावा कप्तान संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ के बीच भी सबकुछ ठीक नहीं चल रहा था. कोच और कप्तान के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन बाद में टीम मैनेजमेंट ने इन खबरों को अफवाह बताया. हालांकि IPL 2025 खत्म होने के कुछ महीनों बाद राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स से अपना रिश्ता तोड़ दिया और हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया. 

हालांकि अब IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स पहले ही संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेड कर चुकी है और सैम करन व रवींद्र जडेजा को टीम में शामिल कर चुकी है. अब टीम 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाले मेगा ऑक्शन में अपनी बाकी कमियों को भरने की कोशिश करेगी.

