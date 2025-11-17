Home > खेल > Ind vs SA 1st Test: भारत की शर्मनाक हार के बाद चयनकर्ता कटघरे में, पूर्व क्रिकेटर ने सुनाई खरी-खोटी

Ind vs SA 1st Test: भारत की शर्मनाक हार के बाद चयनकर्ता कटघरे में, पूर्व क्रिकेटर ने सुनाई खरी-खोटी

Eden Gardens: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में भारत की 93 रनों पर शर्मनाक हार के बाद वेंकटेश प्रसाद ने चयनकर्ताओं और हेड कोच की खुलकर आलोचना की.

By: Sharim Ansari | Last Updated: November 17, 2025 11:07:03 AM IST

India vs South Africa 2025: पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने रविवार को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका से पहले टेस्ट मैच में मिली हार के बाद चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट की आलोचना की है. ईडन गार्डन्स में पहले दो दिन दबदबा बनाए रखने के बाद तीसरे दिन प्रोटियाज ने भारत को बुरी तरह से हरा दिया. जीत के लिए 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, कप्तान शुभमन गिल के दूसरी पारी में बल्लेबाजी न करने वजह से भारत 93 रनों पर आउट हो गया. पहली पारी में सिर्फ़ 3 गेंदें खेलने के बाद गर्दन में चोट लगने के कारण रिटायर्ड हर्ट हुए गिल को शनिवार को निगरानी के लिए अस्पताल ले जाया गया.

हेड कोच और सेलेक्टर निशाने पर

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पहले ट्विटर) पर बातचीत करते हुए, प्रसाद ने हार का ठीकरा चयनकर्ताओं के साथ-साथ हेड कोच गौतम गंभीर पर फोड़ा. उन्होंने टीम चयन में स्पष्टता की कमी पर अफसोस जताया और गंभीर के कार्यभार संभालने के बाद से टेस्ट मैचों में टीम के खराब रिकॉर्ड पर भी प्रकाश डाला.

वेंकटेश ने X पर पोस्ट किया – ‘हालांकि हम सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी योजना के साथ हम खुद को टॉप टेस्ट टीम नहीं कह सकते. स्पष्टता के बिना चयन और रणनीतिक सोच का उल्टा असर हो रहा है. इंग्लैंड में ड्रॉ हुई सीरीज़ को छोड़कर, टेस्ट मैचों में पिछले एक साल में खराब नतीजे मिले हैं.’

भारत को इस तरह मिली शिकस्त

स्पिनर साइमन हार्मर दक्षिण अफ्रीका के हीरो रहे, जिन्होंने मैच में कुल 8 विकेट लिए, दोनों पारियों में 4-4. पहली भारतीय पारी में 30 रन देकर 4 विकेट लेने वाले हार्मर ने दूसरे सत्र में अहम झटके दिए, जिसमें ऋषभ पंत को 2 रन पर कैच आउट करके विपक्षी टीम को लक्ष्य पूरा करने से रोकना भी शामिल है.

बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने दो गेंदों पर दो विकेट लेकर भारत को ढेर कर दिया और दक्षिण अफ्रीकी खेमे में जश्न का माहौल बन गया. मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन ने 2 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली.

