Womens ODI World Cup: भारतीय टीम की शानदार वापसी, न्यूजीलैंड को हरा किया सेमीफाइनल में क्वालीफाई; ये खिलाड़ी रहे जीत के हीरो

Womens ODI World Cup: भारतीय टीम की शानदार वापसी, न्यूजीलैंड को हरा किया सेमीफाइनल में क्वालीफाई; ये खिलाड़ी रहे जीत के हीरो

Womens ODI World Cup: भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड को 53 रनों से हराकर सेमीफाइनल के लिए किया क्वालीफाई.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: October 24, 2025 12:21:50 AM IST

Womens ODI World Cup
Womens ODI World Cup

India vs New Zealand: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में न्यूज़ीलैंड को 53 रनों (डकवर्थ-लुईस नियम) से हराकर आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया ने लगातार तीन हार के बाद वापसी करते हुए एक अहम मैच में शानदार प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज की. 

ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बाद यह भारत का चौथा और अंतिम सेमीफाइनल था, जबकि न्यूज़ीलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो गया. बता दें कि 2017 के बाद से यह भारत का पहला विश्व कप सेमीफाइनल था.

स्मृति मंधाना और प्रतीक रावल की तुफानी साझेदारी

भारत की जीत की नींव स्मृति मंधाना और प्रतीक रावल के बीच रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी ने रखी. दोनों ने मिलकर 212 रनों की साझेदारी की और न्यूज़ीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियाँ उड़ा दीं. उप-कप्तान मंधाना, जो पिछले मैचों में शतक से चूक गई थीं, ने 95 गेंदों पर 109 रनों की पारी खेली, जबकि प्रतीका रावल ने 134 गेंदों पर 122 रन बनाकर अपना पहला विश्व कप शतक बनाया. टीम में वापसी करते हुए, जेमिमा रोड्रिग्स ने केवल 55 गेंदों पर नाबाद 76 रनों की तूफानी पारी खेली, जिससे भारत 49 ओवरों में 340 रनों का विशाल स्कोर बनाने में सफल रहा.

न्यूजीलैंड को लगे एक के बाद एक झटके

बारिश के कारण, न्यूजीलैंड को 44 ओवरों में 325 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन उनकी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही. क्रांति गौड़ ने दूसरे ओवर में सूजी बेट्स को आउट कर दिया, जबकि रेणुका ठाकुर ने 10वें और 12वें ओवर में कप्तान सोफी डिवाइन (6 रन) और जॉर्जिया प्लिमर को आउट कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

अमेलिया कैर, ब्रुक हॉलिडे और इसाबेला गेज ने कुछ जुझारू पारियां खेलीं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड 44 ओवरों में 271/8 का स्कोर ही बना सका. भारत की ओर से रेणुका ठाकुर और क्रांति गौड़ ने 2-2 विकेट लिए, जबकि प्रतीका रावल, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी और स्नेह राणा को 1-1 विकेट मिला.

भारत का अगला मुकाबला इस टीम से

इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर टूर्नामेंट में नई उम्मीदें जगा दी हैं. अब टीम का अगला मुकाबला बांग्लादेश से होगा, जिसके बाद तय होगा कि सेमीफाइनल में उसका सामना किस टीम से होगा.

