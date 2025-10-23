Home > खेल > India vs Australia 2nd ODI: रोहित-श्रेयस की स्टंप माइक पर नोकझोंक वायरल, देखें Video

Adelaide Oval में रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की 113 रनों की साझेदारी जितनी मज़बूत रही, उतनी ही मज़ेदार रही उनकी मैदान पर हुई हल्की बहस. स्टंप माइक पर कैद बातचीत ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया.

October 23, 2025

Rohit-Iyer Argument: रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने गुरुवार को एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में, जब मेजबान टीम ने शुभमन गिल और विराट कोहली को जल्दी आउट कर दिया, तब भी उन्होंने डटे रहकर तूफान का सामना किया. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 113 रनों की साझेदारी की, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतक जड़े और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264/9 का स्कोर बनाया. इस दौरान, रोहित और श्रेयस के बीच एक तेज़ सिंगल को लेकर थोड़ी बहस भी हुई, जब अय्यर ने मौका ठुकरा दिया.

रोहित, अपनी धैर्यपूर्ण शुरुआत का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में, स्कोरबोर्ड को गतिमान रखने के लिए लगातार तेज़ सिंगल की तलाश में थे. हालांकि, उनके और श्रेयस के बीच तालमेल की थोड़ी कमी दिखी, जिसने शायद उन्हें साझेदारी में और रन जोड़ने से रोक दिया.

स्टंप माइक पर रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के बीच एक सिंगल को लेकर मज़ेदार बहस सुनाई दी.

रोहित: श्रेयस, यह एक सिंगल था.

अय्यर: अरे आप करके देखो, मेरे को मत बोलो ना फिर.

रोहित: अरे तेरे को कॉल देना पड़ेगा. वो सातवां ओवर डाल रहा है यार.

अय्यर: मुझे उसका एंगल पता नहीं है. कॉल दो ना.

रोहित: मैं नहीं दे सकता हूं ये कॉल.

अय्यर: सामने है आपके.

यहां देखें वीडियो



इतना कहने के बाद रोहित ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बातचीत वहीं खत्म हो गई, लेकिन यह हल्की नोकझोंक स्टंप माइक पर फैंस के चेहरे पर मुस्कान छोड़ गई.

रोहित मैच में पहले कप्तान शुभमन गिल के साथ हुई ग़लती के कारण लगभग रन आउट हो गए थे. हालांकि, हिटमैन गिल्लियां गिरने से पहले ही क्रीज़ पर वापस लौटने में कामयाब रहे. रोहित ने इस सबक से सीखा और अय्यर के साथ पिच के दूसरे छोर पर ऐसा जोखिम लेने से इनकार कर दिया.

रोहित 73 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि श्रेयस 61 रन बनाकर आउट हुए. बाद में, अक्षर पटेल के 44 और हर्षित राणा के नाबाद 24 रनों की बदौलत भारत ने 264/9 का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया.

