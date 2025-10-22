Home > खेल > IND vs AUS 2nd ODI: गंभीर ने तैयार किया Rohit Sharma का रिप्लेसमेंट, एडिलेड में फेल हुए तो करियर होगा खत्म!

IND vs AUS 2nd ODI: गंभीर ने तैयार किया Rohit Sharma का रिप्लेसमेंट, एडिलेड में फेल हुए तो करियर होगा खत्म!

IND vs AUS: पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीत हासिल करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली, लेकिन अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया है. गंभीर ने रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट तैयार कर लिया है.

By: Pradeep Kumar | Published: October 22, 2025 9:12:48 AM IST

ROHIT SHARMA_IND VS AUS_GAUTAM GAMBHIR
ROHIT SHARMA_IND VS AUS_GAUTAM GAMBHIR

INDIA vs AUSTRALIA: टीम इंडिया इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. इस सीरीज के लिए फैंस बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. वजह थी, रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी. इस सीरीज के पहले मैच में दोनों दिग्गज़ों ने निराश किया. रोहित शर्मा जहां 8 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं विराट कोहली खाता तक नहीं खोल पाए. ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से पहले मैच को जीतते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. टीम इंडिया को इन दोनों दिग्गज़ों की नाकामी खूब खली, लेकिन अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया है. गंभीर ने रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट तैयार कर लिया है. एडिलेड में 23 अक्टूबर को सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा और अगर उसमें रोहित का बल्ला नहीं चला तो फिर हेड कोच गौतम गंभीर रोहित शर्मा को टीम से बाहर करते हुए  एक युवा खिलाड़ी को मौका दे सकते हैं.

कौन होगा रोहित का रिप्लेसमेंट?

पर्थ में खेले गए पहले मैच भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनी ली, ऐसे में अब इस सीरीज का दूसरा मैच काफी अहम हो जाता है, क्योंकि अब अगर टीम इंडिया हारी तो इसका मतलब है सीरीज हाथ से निकल जाना. ऐसे में एडिलेड के मैदान पर भारतीय टीम जमकर पसीना बहाती हुई नज़र आई. टीम इंडिया ने जमकर अभ्यास किया. विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल ने काफी देर तक प्रैक्टिस की. लेकिन खास बात ये रही कि दूसरे वनडे से पहले यशस्वी जायसवाल भी काफी देर तक प्रैक्टिस करते हुए नज़र आए. यशस्वी को सीरीज में तीसरे ओपनर के तौर पर चुना गया है, वो बैकअप के तौर पर टीम में हैं. ऐसे में सवाल ये है कि अगर जायसवाल बैकअप ओपनर हैं तो वो उन्हें कोच गंभीर ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस क्यों करवाई? क्या वो वनडे सीरीज का कोई मैच खेलने वाले हैं?

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें- India Adelaide Oval Record: एडिलेड ओवल पर भारत का वनडे दबदबा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी चुनौती ? देखें रिकॉर्ड

 खतरे में रोहित की जगह!

पहले वनडे में 8 रन पर आउट होने वाले रोहित शर्मा अगर एडिलेड में भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं तो क्या टीम इंडिया उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को मौका देगी? यशस्वी जायसवाल ने तीनों फॉर्मेट में डेब्यू तो कर लिया है लेकिन उन्होंने अबतक एक ही वनडे मैच खेला है. ऐसा माना जा रहा है कि रोहित शर्मा के जाने के बाद यशस्वी जायसवाल ही टीम इंडिया में उनकी जगह लेंगे. हालांकि अभिषेक शर्मा भी इस मौके के इंतज़ार में हैं और अपनी ताल ठोक रहे हैं. ऐसे में रोहित शर्मा पर पूरा दबाव है. अगर एडिलेड में वो नहीं चले तो उन्हें अगले मैच में इस दिग्गज को ड्रॉप या फिर आराम के नाम पर टीम से बाहर किया जा सकता है और यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जा सकता है.   

ये भी पढ़ें-Virat Kohli Adelaide Oval Record: ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल स्टेडियम में कैसा रहा है विराट कोहली का रिकॉर्ड ?

Tags: CricketGautam Gambhirind vs ausInd vs Aus 2nd ODIIndia vs Australiarohit sharmayashasvi jaiswal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Makki Ki Roti अब कभी नहीं टूटेगी, ये आसान टिप्स...

October 22, 2025

इन 8 लोगों को माचा टी पीना पड़ सकता है...

October 22, 2025

सेक्स के समय भटक जाता है ध्यान? 6 टिप्स करेंगे...

October 22, 2025

बोरिंग खाना बन जाएगा झन्नाटेदार, इस रेसिपी से बनाएं भिंडी...

October 21, 2025

बाजार से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का झंझट छोड़े, अब इस...

October 21, 2025

नहीं फूलेगी बिस्तर पर सांस, 10 गुना बढ़ जाएगी ताकत!

October 21, 2025
IND vs AUS 2nd ODI: गंभीर ने तैयार किया Rohit Sharma का रिप्लेसमेंट, एडिलेड में फेल हुए तो करियर होगा खत्म!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs AUS 2nd ODI: गंभीर ने तैयार किया Rohit Sharma का रिप्लेसमेंट, एडिलेड में फेल हुए तो करियर होगा खत्म!
IND vs AUS 2nd ODI: गंभीर ने तैयार किया Rohit Sharma का रिप्लेसमेंट, एडिलेड में फेल हुए तो करियर होगा खत्म!
IND vs AUS 2nd ODI: गंभीर ने तैयार किया Rohit Sharma का रिप्लेसमेंट, एडिलेड में फेल हुए तो करियर होगा खत्म!
IND vs AUS 2nd ODI: गंभीर ने तैयार किया Rohit Sharma का रिप्लेसमेंट, एडिलेड में फेल हुए तो करियर होगा खत्म!