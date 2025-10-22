Home > खेल > क्या अभी भी फाइनल में पहुंच सकती है टीम इंडिया? जानें पूरा समीकरण

क्या अभी भी फाइनल में पहुंच सकती है टीम इंडिया? जानें पूरा समीकरण

Womens world Cup 2025: महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए तीन टीमें अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की कर ली हैं. वहीं दो टीमें टॉप 2 के रेस से बाहर हो गई हैं

By: Divyanshi Singh | Published: October 22, 2025 8:18:33 AM IST

ICC Womens Cricket World Cup 2025
ICC Womens Cricket World Cup 2025

Women’s Cricket World Cup 2025: महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में 3 टीमें अपनी जगह पक्की कर ली हैं. बता दें कि महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी टीम अभी तक टॉप 4 में अपनी जगह नहीं बना पाई है. इनमें से केवल एक ही टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर पाएगी. वहीं दो टीमें पहले ही टॉप 4 से बाहर हो चुकी हैं.

टॉप पर है दक्षिण अफ्रीका

प्वाइंट्स टेबल में दक्षिण अफ्रीका 10 अंकों के साथ महिला विश्व कप 2025 अंक तालिका में शीर्ष पर है और सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 9 अंकों के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. इंग्लैंड के भी 9 अंक हैं और वह सेमीफाइनल में है.

भारत का नेट रन रेट बेहतर

भारत, केवल चार अंकों के साथ, चौथे स्थान पर है, लेकिन दो मैच शेष रहते हुए शीर्ष चार में जगह बनाने की दौड़ में बना हुआ है. यही स्थिति न्यूजीलैंड के लिए भी है, लेकिन भारत का नेट रन रेट बेहतर है.

श्रीलंका को नहीं मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट

श्रीलंका 6 मैचों में 4 अंक अर्जित करके छठे स्थान पर है. श्रीलंका के पास एक मैच और बचा है, लेकिन अगर वह जीत भी जाता है, तो भी उसे सेमीफाइनल का टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत या न्यूजीलैंड में से कोई भी 8 अंकों तक पहुंच सकता है. 

ये टीमें हुईं बाहर

वहीं अगर 6 अंकों पर क्वालीफिकेशन तय होता है, तो नेट रन रेट पर विचार किया जाएगा, जो श्रीलंका के लिए अच्छा नहीं है. बांग्लादेश अभी सातवें स्थान पर है, जिसने सिर्फ़ 2 अंक अर्जित किए हैं और टूर्नामेंट से बाहर हो गया है. पाकिस्तान आठवें स्थान पर है, जिसने भी सिर्फ़ 2 अंक अर्जित किए हैं और टूर्नामेंट से बाहर हो गया है.

महिला विश्व कप 2025 देखें प्वाइंट्स टेबल

1 साउथ अफ्रीका (Q) 6 5 1 0 0 10 +0.276
2 ऑस्ट्रेलिया (Q) 5 4 1 0 1 9 +1.818
3 इंग्लैंड (Q) 5 4 1 0 1 9 +1.490
4 भारत 5 2 3 0 0 4 +0.526
5 न्यूजीलैंड 5 1 2 0 2 4 -0.245
6 श्रीलंका 6 1 3 0 0 4 -1.035
7 बांग्लादेश (E) 6 1 5 0 2 2 -0.578
8 पाकिस्तान (E) 6 0 4 0 2 2 -2.651

