Paras Dogra ने 32 शतक लगा रचा इतिहास, रणजी ट्रॉफी में दूसरे नंबर पर पहुंचे

Most Hundreds Ranji Trophy: जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा ने गुरुवार को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर में मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में अपना 32वां शतक जड़ा और इस तरह फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज़ बन गए. डोगरा ने पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ अजय शर्मा के रणजी ट्रॉफी में 31 शतकों को पीछे छोड़ दिया और अब वसीम जाफ़र के 40 शतकों के बाद दूसरे स्थान पर हैं.

40 की आयु में किया कारनामा

40 वर्षीय डोगरा रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में भी जाफ़र के बाद दूसरे स्थान पर हैं. डोगरा ने टूर्नामेंट में 9,500 से ज़्यादा रन बनाए हैं, जबकि जाफ़र ने 12,038 रन बनाए हैं.

डोगरा ने मुंबई के खिलाफ दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 169 गेंदों पर 112 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें उनकी पारी में 16 चौके शामिल थे. बल्ले से उनके प्रदर्शन ने मेजबान टीम को पहली पारी में मुंबई के 386 रनों के जवाब में दूसरे ओवर में 2 विकेट पर 2 विकेट की नाजुक स्थिति से उबारने में मदद की. डोगरा ने अब्दुल समद (94 रन) और आबिद मुश्ताक (68) के साथ क्रमानुसार चौथे और सातवें विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारियां करके जम्मू और कश्मीर की वापसी कराई.

2001-02 में फर्स्ट-क्लास में डेब्यू करने वाले डोगरा ने 2018-19 सीज़न से पहले पांडिचेरी में ट्रांसफर होने से पहले एक दशक से भी अधिक समय तक हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 2024-25 सीज़न से पहले जम्मू और कश्मीर का रुख किया और टीम को रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया. अंतिम आठ में उनकी टीम के शानदार प्रदर्शन में मुंबई और बड़ौदा जैसी मजबूत टीमों पर लगातार जीत शामिल थी. हालांकि, एक बल्लेबाज के रूप में, डोगरा का यह सीज़न बेहद निराशाजनक रहा, जहां उनका औसत 27.84 रहा और 14 पारियों में उन्होंने केवल एक शतक बनाया.

रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक शतक

वसीम जाफर – 40 शतक

पारस डोगरा – 32 शतक

अजय शर्मा – 31 शतक

अमोल मजूमदार – 28 शतक

ऋषिकेश कानिटकर – 28 शतक

