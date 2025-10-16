Jasprit Bumrah at Mumbai Airport: जसप्रीत बुमराह का एयरपोर्ट पर तीखा अंदाज़, देखें Video

ODI Series: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह मुंबई एयरपोर्ट के बाहर पपराज़ी (Paparazzi) द्वारा घेर लिए जाने के बाद अपना धैर्य खो बैठे. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में बुमराह एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे, तभी पपराज़ी के एक समूह ने उन्हें घेर लिया.

ऐसा क्या कह दिया बुमराह ने ? देखें वीडियो

क्रिकेट के मैदान पर शायद ही कभी अपना आपा खोने वाले इस तेज़ गेंदबाज़ ने गुस्से में कहा कि मैंने बुलाया ही नहीं. तुम किसी और के लिए आए हो, आ रहे होंगे वो. हालांकि, फ़ोटोग्राफ़र उनसे फ़ोटो खिंचवाने का अनुरोध करते रहे और उनमें से एक ने मज़ाक में कहा कि बुमराह भाई, आप बोनस में मिले हो हमें दिवाली के. इस टिप्पणी से बुमराह को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा और उन्होंने जवाब दिया कि अरे भाई, मेरी गाड़ी के पास जाने दो मुझे.

इससे पहले, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन डिसीज़न रिव्यु सिस्टम (DRS) का फैसला उनके खिलाफ जाने के बाद बुमराह ने अंपायर को अपनी बात बताई.

बुमराह की गेंद कैंपबेल के पैड पर स्टंप के ठीक सामने लगी. अंपायर ने अंदरूनी किनारा लगने का संदेह जताते हुए बल्लेबाज के पक्ष में फैसला सुनाया, हालांकि भारत ने डिसीज़न रिव्यु सिस्टम (DRS) का इस्तेमाल करने का फैसला किया. लाइन से लग रहा था कि गेंद स्टंप को चकनाचूर कर देती, लेकिन तीसरे अंपायर को गेंद के प्रभाव का कोई ठोस सबूत नहीं मिला.

कई बार रीप्ले देखने के बावजूद, अंपायर यह तय नहीं कर पाए कि गेंद पैड से टकराने से पहले बल्ले के अंदरूनी किनारे को छू गई थी या नहीं. इसलिए, मैदानी अंपायर का फैसला अंतिम रहा, जिससे कैंपबेल बच गए.

तकनीकी खामी के कारण अपना विकेट गंवाते हुए बुमराह ने अंपायर को फैसले पर अपनी ईमानदार राय दी. वापस जाते हुए बुमराह ने अंपायर से कहा कि आपको पता है कि आउट है, लेकिन तकनीक इसे साबित नहीं कर सकती. यह टिप्पणी गेंदबाजी छोर पर लगे स्टंप माइक पर प्रभावी ढंग से रिकॉर्ड हो गई.

