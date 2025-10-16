Home > खेल > ICC Player of the Month September: पहले अभिषेक शर्मा और अब इस भारतीय खिलाड़ी को मिला प्लेयर ऑफ़ द मंथ, भारत का डबल धमाका!

International Cricket Council: एशिया कप में तूफानी प्रदर्शन के बाद अभिषेक शर्मा ने सितंबर के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता, वहीं स्मृति मंधाना ने महिला वर्ग में बाज़ी मारी.

By: Sharim Ansari | Published: October 16, 2025 7:11:38 PM IST

भारत के ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा को सितंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ़ द मंथ चुना गया है. 25 वर्षीय अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सात मैचों में 200 के प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए. वह टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे और भारत ने फ़ाइनल में पाकिस्तान को हराकर ख़िताब जीता.

अभिषेक शर्मा की उपलब्धि

अभिषेक शर्मा ICC टी20 बल्लेबाज़ी रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं. वह इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रेटिंग अंक पाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने टीम के अपने साथी कुलदीप यादव और ज़िम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट को पीछे छोड़ते हुए क्रिकेटर ऑफ़ द मंथ का पुरस्कार जीता. अभिषेक ने कहा कि यह ICC पुरस्कार जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी है कि यह मुझे कुछ महत्वपूर्ण मैचों के लिए दिया गया, जिनमें मैंने जीत को संभव बनाने में मदद की. मुझे एक ऐसी टीम का हिस्सा होने पर गर्व है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीत हासिल कर सकती है. टी20 मैचों में हमारा हालिया रिकॉर्ड हमारी एकजुटता और सकारात्मक सोच को दर्शाता है.

स्मृति मंधना को महिला वर्ग में पुरस्कार

भारत की सलामी बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना ने महिला वर्ग में यह पुरस्कार जीता. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन मैचों में क्रमानुसार 58, 117 और 125 रन बनाए. भारतीय महिला टीम की उपकप्तान ने चार एकदिवसीय मैचों में 77 की औसत और 135.68 के स्ट्राइक रेट से 308 रन बनाए. इस दौरान, वह विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वनडे इतिहास में सबसे तेज़ शतक बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर भी बनीं.

दक्षिण अफ्रीका की तज़मीन ब्रिट्स और पाकिस्तान की सिदरा अमीन भी इस पुरस्कार की दौड़ में थीं. मंधाना ने कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर, ऐसा सम्मान आपको आगे बढ़ने और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है. मेरा लक्ष्य हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना और टीम के लिए मैच जीतना रहा है.

