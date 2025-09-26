India vs Pakistan: पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने भारत से फाइनल मुक़ाबले को लेकर कह दी बड़ी बात, जानिए ऐसा क्या कह दिया!

Asia Cup 2025: पाकिस्तान ने गुरुवार को दुबई में एशिया कप सुपर 4 के मैच में बांग्लादेश पर 11 रनों की रोमांचक जीत हासिल की, जिसमें पाकिस्तान ने 135 रनों के छोटे स्कोर को सफलतापूर्वक बचाया और अब भारत के खिलाफ टूर्नामेंट के फाइनल में एंट्री की. कप्तान सलमान अली आगा ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन का श्रेय अपनी टीम को दिया.

पाकिस्तान के गेंदबाजों ने ज़रूरत के समय अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी टीम को कट्टर विरोधी भारत के साथ पहली बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचाया. होने वाले फाइनल टूर्नामेंट में उनका तीसरा मुकाबला होगा, इससे पहले ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ था.

हम किसी को भी हरा सकते हैं – आगा

आगा ने प्रेजेंटेशन में कहा कि अगर आप इस तरह के मैच जीतते हैं, तो हम एक खास टीम साबित होंगे. सभी ने बहुत अच्छा खेला. बल्लेबाजी में कुछ सुधार की जरूरत है. लेकिन हम इस पर काम करेंगे. उन्होंने अपनी टीम की काबिलियत पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि बहुत उत्साहित हूं. हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, और हम किसी को भी हराने के लिए काफी अच्छी टीम हैं, और हम रविवार को आकर उन्हें हराने की कोशिश करेंगे.

शाहीन शाह अफरीदी ने अपने ज़बरदस्त प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता. उन्होंने 13 गेंदों पर 19 रन बनाए और 17 रन देकर 3 विकेट लिए.

आगा ने गेंदबाज़ को लेकर कहा कि शाहीन एक खास खिलाड़ी हैं. वह वही करते हैं जो टीम को उनसे चाहिए. उनके लिए बहुत खुश हूं. हम 15 रन पीछे रह गए. जिस तरह से हमने शुरुआत में गेंदबाजी की, उससे हम दबाव बना सकते हैं. हमने नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी की. अगर आप इस तरह गेंदबाजी करते हैं तो अक्सर आप मैच जीत जाते हैं.

कप्तान ने टीम के बेहतर फील्डिंग कोशिशों को भी सामने रखा. उन्होंने कहा कि हम अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं साथ ही हम एक्स्ट्रा सेशन भी कर रहे हैं. माइक हेसन ने कहा कि अगर आप फील्डिंग नहीं कर सकते, तो आप टीम में नहीं होंगे.

शाहीन अफरीदी ने भी दी प्रतिक्रिया

शाहीन अफरीदी ने इस जीत को लेकर अपना नज़रिया पेश करते हुए कहा कि उनकी टीम ने शुरुआती विकेट गिरने के बाद, मुझे जाने देने का फैसला किया और गेंदबाजों पर हावी होने का फैसला किया. उन छक्कों ने हमारी तरफ से लय बदल दी. अफरीदी ने कहा, “हम तैयार हैं” जब उनसे भारत के खिलाफ फाइनल के बारे में पूछा गया.

दूसरी ओर, बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने हार का ठीकरा बल्लेबाजी पर फोड़ा और कहा कि गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन बल्लेबाजों ने निराश किया.

