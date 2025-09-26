Jasprit Bumrah Angry: गुस्से में आगबबूला हुए जसप्रीत बुमराह, पूर्व क्रिकेटर की कर दी बोलती बंद
Home > खेल > Jasprit Bumrah Angry: गुस्से में आगबबूला हुए जसप्रीत बुमराह, पूर्व क्रिकेटर की कर दी बोलती बंद

Jasprit Bumrah Angry: गुस्से में आगबबूला हुए जसप्रीत बुमराह, पूर्व क्रिकेटर की कर दी बोलती बंद

Furious Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह जैसे बीच मैदान बल्लेबाज़ों को अपनी धार और रफ्तार से करारा जवाब देते हैं, ठीक वैसे ही वो अपने आलोचकों की बोलती बंद करवाना भी जानते हैं.

By: Pradeep Kumar | Published: September 26, 2025 7:03:59 AM IST

jasprit bumrah_angry_asia cup 2025_suryakumar yadav
jasprit bumrah_angry_asia cup 2025_suryakumar yadav

Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन तेज़ गेंदबाज़ों में से एक हैं. फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, बुमराह का जलवा हर जगह कायम है. दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाज़ बुमराह की सटीक यॉर्कर्स के आगे गुमराह हो जाते हैं. जिस तरह से बुमराह की तेज़ गेंदबाज़ी विरोधी टीमों के लिए खतरनाक है, ठीक उसी तरह उनका गुस्सा भी विरोधियों के लिए काफी ज़्यादा खतरनाक है. वो अपने विरोधियों की तुरंत बोलती बंद करवाना जानते हैं. उन्हें पता है कि कैसे अपनी आलोचना करने वालों को करारा जवाब देना है. बुमराह इन दिनों एशिया कप (ASIA CUP 2025) में खेल रहे हैं. लेकिन इसी टूर्नामेंट के बीच में एक पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने बुमराह पर सवाल खड़े किए थे. अब बुमराह ने उन सवालों का जवाब अपने ही अंदाज़ में दिया है. 

बुमराह ने करा दी बोलती बंद

जसप्रीत बुमराह ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) को सोशल मीडिया पर करारा जवाब दिया है. कैफ ने एशिया कप में बुमराह की रणनीति और उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाए थे. बुमराह ने कैफ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए लिखा कि आप पहले भी गलत थे और आप अब भी गलत हैं.

क्या लिखा था कैफ ने?  

मोहम्मद कैफ ने बुमराह के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा था कि, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में बुमराह आमतौर पर पहला, 13वें, 17वें और 19वें ओवर में गेंदबाज़ी करते थे, लेकिन अब एशिया कप में बुमराह शुरुआत में ही अपने 3 ओवर फेंक देते हैं. बुमराह ऐसा चोट से बचने के लिए कर रहे हैं. बुमराह शरीर के गर्म रहते हुए ही गेंदबाज़ी कर रहे हैं, ताकी वो खुद को चोट से बचा सके. शुरुआत में बुमराह के 3 ओवर खत्म हो जाना और बाकी के 14 ओवर में उनका सिर्फ 1 ओवर बचना विरोधी टीमों के लिए बड़ा फायदा है. वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है.

बुमराह का कैफ को करारा जवाब

जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद कैफ के इस पोस्ट पर अपना जवाब दिया. बुमराह ने कैफ के इस दावे को गलत बताते हुए लिखा कि, आप पहले भी गलत थे, आप अब भी गलत हैं.

bumrah reply to kaif

ये भी पढ़ें- IND vs PAK ASIA CUP 2025 FINAL: भारत-पाकिस्तान के बीच होगा एशिया कप का फाइनल, जानिए क्यों ये मैच होगा सबसे अलग?

कैसा रहा है एशिया कप में बुमराह का प्रदर्शन?

एशिया कप 2025 में बुमराह ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं. इन चार मैचों में उन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए हैं. इस दौरान उनकी इकॉनमी 7.33 की रही है. बुमराह को ओमान के खिलाफ खेले गए मैच में आराम दिया गया था. वहीं एशिया कप के बाद बुमराह वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ भी खेलने वाले हैं.

ये भी पढ़ें-  IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज दौरे के लिए इन 5 स्टार खिलाड़ियों को भारतीय टीम से कर दिया गया ड्रॉप

Tags: asia cup 2025CricketJasprit Bumrahmohammad kaifTeam India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Kanya Pujan 2025 में गलती से भी ये 6 काम,...

September 27, 2025

अष्टमी-नवमी के कन्या पूजन में दें कन्याओं को ये बेहतरीन...

September 27, 2025

ये हैं नोएडा के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट्स, वीकेंड पर...

September 26, 2025

अब 55 की उम्र में मिलेगी बचपन वाली स्किन, बस...

September 26, 2025

क्या तकिया ही है आपकी थकान और दर्द की असली...

September 26, 2025

चाय बनाते वक्त भूल से भी न करें ये गलतियां,...

September 26, 2025
Jasprit Bumrah Angry: गुस्से में आगबबूला हुए जसप्रीत बुमराह, पूर्व क्रिकेटर की कर दी बोलती बंद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Jasprit Bumrah Angry: गुस्से में आगबबूला हुए जसप्रीत बुमराह, पूर्व क्रिकेटर की कर दी बोलती बंद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jasprit Bumrah Angry: गुस्से में आगबबूला हुए जसप्रीत बुमराह, पूर्व क्रिकेटर की कर दी बोलती बंद
Jasprit Bumrah Angry: गुस्से में आगबबूला हुए जसप्रीत बुमराह, पूर्व क्रिकेटर की कर दी बोलती बंद
Jasprit Bumrah Angry: गुस्से में आगबबूला हुए जसप्रीत बुमराह, पूर्व क्रिकेटर की कर दी बोलती बंद
Jasprit Bumrah Angry: गुस्से में आगबबूला हुए जसप्रीत बुमराह, पूर्व क्रिकेटर की कर दी बोलती बंद