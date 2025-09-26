ASIA CUP 2025: फाइनल में पहुंचकर भी टूटा पाकिस्तान का सपना, फिर गया अरमानों पर पानी
ASIA CUP 2025: फाइनल में पहुंचकर भी टूटा पाकिस्तान का सपना, फिर गया अरमानों पर पानी

INDIA vs PAKISTAN ASIA CUP FINAL: भले ही पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंच गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान का एक सपना अधूरा ही रह गया.

PAK TEAM SAD_IND VS PAK_ASIA CUP FINAL
PAK TEAM SAD_IND VS PAK_ASIA CUP FINAL

Asia Cup 2025 Points Table Pak vs Ban Match: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का 17वां मुकाबला पाकिस्तान (Pakistan) और बांग्लादेश (Bangladesh) के बीच खेला गया. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला गया, और इसे वर्चुअल सेमीफाइनल (virtual semi‑final) की तरह देखा जा रहा था. पाकिस्तान ने यह मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. वहीं, बांग्लादेश का सफर यहीं खत्म हो गया. अब 28 सितंबर यानि की रविवार को भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच एशिया कप का फाइनल खेला जाएगा. भले ही पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान का एक सपना अधूरा ही रह गया. फाइनल का टिकट कटाकर भी पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फिर गया. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचने के बावजूद भी पाकिस्तान का सपना, सपना ही रह गया.

पाकिस्तान का टूटा सपना

पाकिस्तान को सुपर-4 स्टेज में अपने पहले मैच में भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद अगले दोनों मैच जीतकर पाक टीम ने फाइनल का टिकट हासिल किया. पाकिस्तान ने श्रीलंका और बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान प्वॉइंट्स टेबल (points table) में भारत को पीछे नहीं कर पाया. ग्रुप स्टेज में भी पाकिस्तान दूसरे स्थान पर रहा था, और अब सुपर-4 में भी पाकिस्तान दूसरे स्थान पर ही रहेगा. 

कैसा है प्वॉइंट्स टेबल का हाल?

टीम इंडिया ने अब तक सुपर-4 में अब तक दो मैच खेले गए हैं और दोनों  मुकाबलों मेंजीत हासिल की है, जिससे उनके पास 4 अंक हैं. टीम इंडिया की नेट रन रेट +1.357 की है. वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तीन मैचों में से दो में जीत दर्ज की है. तो ऐसे में उसके भी 4 ही अंक हैं, लेकिन उनकी नेट रन रेट सिर्फ +0.329 है, जो भारत की तुलना में काफी कम है. 

तीसरे नंबर पर बांग्लादेश की टीम है. बांग्लादेश ने अभी तक 3 मैच खेलें हैं और तीन में से एक जीत की वजह से उसके 2 अंक हैं. बांग्लादेश की टीम का नेट रन रेट -0.831 का है. हालांकि अब बांग्लादेश की टीम भी श्रीलंका की तरह टूर्नामेंट से बाहर हो गई है.

एशिया कप 2025 का सुपर-4 का प्वॉइंट्स टेबल

देश           मैच            जीत         हार         अंक     नेट रन रेट

भारत           2               2            0           4         +1.357

पाकिस्तान     3              2           1          4         +0.329

बांग्लादेश      3              1            2         2         -0.831

श्रीलंका         2              0            2         0         -0.590     

