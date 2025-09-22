Final Match: पाकिस्तान की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी ज़िंदा, फिर हो सकती है भारत के साथ भिड़ंत, जानिए समीकरण

Ind vs Pak Asia Cup Final Scenario: एशिया कप के पहले सुपर 4 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम से हारने के बावजूद, पाकिस्तान की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें ज़िंदा हैं. रविवार को हुए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए. अभिषेक शर्मा के 74 रनों की बदौलत भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. पाकिस्तान इस एशिया कप में भारत से दो बार हार चुका है और फाइनल में मुकाबला कांटे का होने की संभावना है.

पाकिस्तान एशिया कप के पहले ग्रुप मैच में भारत से हार गया और फिर सुपर 4 में भी उसे हार का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया से लगातार दो बार मैच हारने के बाद, पाकिस्तानी फैंस भारत को फिर से आमने-सामने देखने के लिए उत्सुक हैं. उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनकी टीम जीत हासिल करेगी. भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन यह दूसरी टीमों के जीत-हार पर निर्भर करता है.

ऐसे हो सकता है भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच

28 सितंबर को एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला होगा. भारत का फाइनल मुकाबले में पहुंचना तय है और पाकिस्तान का भी फाइनल में पहुंचने कि उम्मीद है. यहां से सीधा समीकरण यह है कि सलमान आगा की टीम को अपने अगले दो मैचों में श्रीलंका और बांग्लादेश को हराना होगा और भारतीय टीम को भी चाहिए कि वह दोनों को हरा दे. श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद बांग्लादेश के फिलहाल 2 अंक हैं. अगर वे पाकिस्तान और भारत से हार जाते हैं, तो उनके 2 अंक ही रहेंगे. वहीं, पाकिस्तान अगले दो मैच जीतकर 4 अंक हासिल कर लेगा. श्रीलंका अपना पहला मैच हार चुका है, और अगर बाकी दो सुपर 4 मैच हार जाता है, तो पाकिस्तान सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा.

अब दूसरे समीकरण पर गौर करते हैं. अगर पाकिस्तान को फाइनल में जगह बनानी है, तो उसे हर हाल में बांग्लादेश को हराना होगा, और दुआ करनी होगी कि भारत भी बांग्लादेश को हरा दे. क्योंकि श्रीलंका से हारने के बाद भी टीम नेट रन रेट के आधार पर फाइनल में पहुंच सकती है, लेकिन बांग्लादेश की जीत और पाकिस्तान की हार का मतलब टूर्नामेंट से बाहर होना होगा.

