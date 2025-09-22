Suryakumar Yadav Statement: भारत-पाकिस्तान में अब कोई ‘Rivalry’ नहीं, भारतीय कप्तान का बयान

Ind vs Pak: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान को हराने के बाद कहा कि भारत-पाकिस्तान मैचों को “राइवलरी” कहना बंद कर देना चाहिए. भारत और पाकिस्तान टी20 इंटरनेशनल मैचों में 15 बार आमना-सामना हुआ है, जिनमें से 12 मुकाबलों में भारत ने जीत हासिल की है. उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि दोनों टीमों के बीच का अंतर इतना बढ़ गया है कि अब इसे राइवलरी कहना सही नहीं है.

पाकिस्तान का भारत से कोई मुकाबला ही नहीं, सूर्या

पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि वह “राइवलरी नहीं, स्टैंडर्ड्स” की बात कर रहे थे, तो भारतीय कप्तान ने बेपरवाही से चुटकी ली. कहा कि सर, राइवलरी और स्टैंडर्ड्स एक ही हैं. अब राइवलरी क्या है? अगर दो टीमों ने 15 मैच खेले हैं और उनका रिकॉर्ड 8-7 है, तो वह राइवलरी है. यहां तो 13-1 (12-3) या कुछ ऐसा ही है. कोई मुकाबला ही नहीं है. सूर्यकुमार ने कहा कि भारत ने बेहतर क्रिकेट खेला क्योंकि अभिषेक और शुभमन गिल ने 9.5 ओवर में 105 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप से अच्छी शुरुआत की.

उन्होंने आगे कहा कि हम उनसे (पाकिस्तान से) बेहतर थे, गेंदबाजी के लिहाज़ से भी. इस मैदान पर कैच ड्रॉप का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है और यह खेल का एक हिस्सा है.

पाकिस्तानी कप्तान आगा ने क्या कहा ?

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा कि उनकी टीम 15-20 रन कम बना पाई. आगा ने कहा कि हमें इस मैच में अभी तक एक आदर्श खेल नहीं दिखाया है. 10 ओवर में 91 रन बनाने के बाद हम हार गए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 171 का स्कोर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर था. उन्होंने स्वीकार किया कि उनके गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को कंट्रोल नहीं कर पाए. आगा ने आगे कहा कि हमें एक बेहतरीन खेल दिखाना होगा और तीनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा. हम अगले मैच में श्रीलंका से खेलने के लिए उत्सुक हैं.

बांग्लादेश ने शनिवार को दुबई में अपने सुपर 4 मैच में श्रीलंका को चार विकेट से हराया था. सुपर 4 की टॉप दो टीमें 28 सितंबर को दुबई में फ़ाइनल खेलेंगी.

