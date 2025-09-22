Super 4 Clash: पाकिस्तान की हार पर दानिश कनेरिया का बयान, कहा अभिषेक-गिल का बेहतरीन प्रदर्शन

Danish Kaneria: पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर गेंदबाज़ दानिश कनेरिया ने रविवार को एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में भारत से पाकिस्तान की हार की आलोचना की. भारत ने अभिषेक शर्मा के 74 और शुभमन गिल के 47 रनों की बदौलत पाकिस्तान के 171/5 के स्कोर को छह विकेट से हरा दिया.

भारत के सलामी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले 10 ओवरों में 105 रन जोड़कर टीम को जीत दिलाई. अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में छह चौकों और पांच छक्कों की मदद से 74 रन बनाए, जबकि गिल ने 28 गेंदों में 47 रनों का योगदान दिया.

पाकिस्तान के लिए साहिबज़ादा फरहान ने सर्वाधिक 58 रन बनाए और फ़हीम अशरफ़ ने आठ गेंदों में नाबाद 20 रन बनाकर टीम को बढ़त दिलाई.

क्या कहा कनेरिया ने ?

दानिश कनेरिया ने न्यूज़ एजेंसी IANS को बताया कि साहिबज़ादा फरहान ने AK-47 का इशारा किया, लेकिन तभी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाज़ी के ज़रिये से ब्रह्मोस दिखाया, और शर्मा ने इसके बाद फ्लाइंग किस भी किया. भारतीय सलामी बल्लेबाजों का पलटवार इतना ताबड़तोड़ था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हक्के-बक्के रह गए. एक तो ‘धुलाई’ और दूसरी ‘महाधुलाई’.

उन्होंने आगे कहा कि जब आपके पास अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे बेहतरीन बल्लेबाज़ हों, तो ऐसे विकेट पर उनके सामने 200 का स्कोर भी छोटा लग सकता है. दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं.

कनेरिया ने फखर ज़मान के आउट होने से जुड़े विवाद पर भी बात की. ज़मान, जिन्होंने बुमराह की गेंद पर दो चौके लगाकर अच्छी शुरुआत की थी, तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट हो गए.

कनेरिया ने कहा कि अब पाकिस्तान किसी और बहाने की तलाश करेगा और उन्हें फखर ज़मान के आउट होने में वह बहाना मिल गया है. वह अब रोएंगे और कहेंगे कि वह आउट नहीं थे. लेकिन संजू सैमसन ने साफ और सही कैच पकड़ा था, ग्लव्स साफ़ तौर पर गेंद के नीचे थे. फिर भी पाकिस्तान इसके बारे में रोएगा और ‘बेनेफिट ऑफ़ डाउट’ की बात करेगा. फखर इस बहाने को पकड़ लेंगे.

भारत का अगला मैच गुरुवार को बांग्लादेश से है, जबकि पाकिस्तान का सामना बुधवार को श्रीलंका से होना है.

