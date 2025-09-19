PCB Break Rules: चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया उल्लंघन, ICC ने लगाई फटकार
Home > खेल > PCB Break Rules: चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया उल्लंघन, ICC ने लगाई फटकार

PCB Break Rules: चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया उल्लंघन, ICC ने लगाई फटकार

PCB: ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप में नियमों के उल्लंघन के लिए खिंचाई की है, जिसमें मैच रेफरी के साथ विवाद और मीडिया मैनेजर की मौजूदगी शामिल है. PCB की मांगों को मानने के बावजूद ICC ने बोर्ड के इस कारनामे पर आपत्ति जताई है.

By: Sharim Ansari | Published: September 19, 2025 10:31:11 AM IST

PCB Violates Rules (Source: X)
PCB Violates Rules (Source: X)

ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को एशिया कप 2025 में “मैच रेफरी के साथ विवाद” के कारण कई टूर्नामेंट नियमों के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई है. यह विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले मैच में हाथ मिलाने की घटना के बाद शुरू हुआ, जिसमें PCB ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर आरोप लगाया और उनको निलंबित करने की मांग की. ICC ने इस मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद PCB ने एक और लेटर भेजा.

 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग

मैच से पहले PCB ने एक मीटिंग रखी, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, नजम सेठी और रमीज राजा शामिल थे. इस मीटिंग की वजह से मैच की शुरुआत में एक घंटे की देरी हुई. आखिरकार खिलाड़ियों को मैच खेलने की इजाज़त मिल गई. मैच से पहले PCB ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम से माफी मांग ली है. हालांकि, ICC ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक गलतफहमी थी और पाइक्रॉफ्ट ने माफी नहीं मांगी थी.

India vs Oman मैच में बदलेगी भारत की Playing XI, 2-2 खिलाड़ी होंगे बाहर!

 ICC की चेतावनी के बाद भी किया उल्लंघन

ICC ने PCB को एक ईमेल भेजकर कहा कि बोर्ड ने मैच के दिन कई नियमों का उल्लंघन किया है. PCB को चेतावनी दी गई थी कि वे मैच अधिकारियों के साथ बैठक में मीडिया मैनेजर को शामिल न करें, लेकिन उन्होंने इसका उल्लंघन किया. PCB ने अपने मीडिया मैनेजर नईम गिलानी को बैठक में शामिल होने पर जोर दिया और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, जो नियमों के खिलाफ था. ICC ने PCB की मांगों को मानते हुए पाइक्रॉफ्ट को टीम के कप्तान और मैनेजर से मिलने की इजाज़त दी, लेकिन बोर्ड ने इसका गलत इस्तेमाल किया. ICC ने स्पष्ट किया कि PCB द्वारा किए गए इन कर्मों से मैच अधिकारियों की गरिमा को कम करने का प्रयास किया गया.

PCB के इस व्यवहार ने ICC को कड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि PCB इस मुद्दे पर क्या कदम उठाता है और ICC की प्रतिक्रिया क्या होगी. एशिया कप के इस विवाद ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है.

ASIA CUP 2025: अफगानिस्तान हुआ बाहर, एक गलती ने तोड़ा सुपर-4 में पहुंचने का सपना

Tags: Andy PycroftICCICC warned PCBpakistanPCB
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025

बोल्ड लुक में छाईं Huma Qureshi, सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

शारदीय नवरात्र में करें इन मां दुर्गा के मंत्रों का...

September 19, 2025

Game of Thrones वे मोमेंट्स जब दर्शकों की धड़कनें थम...

September 19, 2025

Dakota Johnson के बोल्ड आउटफिट्स ने बढ़ाई सोशल मीडिया की...

September 19, 2025
PCB Break Rules: चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया उल्लंघन, ICC ने लगाई फटकार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

PCB Break Rules: चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया उल्लंघन, ICC ने लगाई फटकार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PCB Break Rules: चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया उल्लंघन, ICC ने लगाई फटकार
PCB Break Rules: चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया उल्लंघन, ICC ने लगाई फटकार
PCB Break Rules: चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया उल्लंघन, ICC ने लगाई फटकार
PCB Break Rules: चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया उल्लंघन, ICC ने लगाई फटकार