PCB Break Rules: चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया उल्लंघन, ICC ने लगाई फटकार

ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को एशिया कप 2025 में “मैच रेफरी के साथ विवाद” के कारण कई टूर्नामेंट नियमों के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई है. यह विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले मैच में हाथ मिलाने की घटना के बाद शुरू हुआ, जिसमें PCB ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर आरोप लगाया और उनको निलंबित करने की मांग की. ICC ने इस मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद PCB ने एक और लेटर भेजा.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग

मैच से पहले PCB ने एक मीटिंग रखी, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, नजम सेठी और रमीज राजा शामिल थे. इस मीटिंग की वजह से मैच की शुरुआत में एक घंटे की देरी हुई. आखिरकार खिलाड़ियों को मैच खेलने की इजाज़त मिल गई. मैच से पहले PCB ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम से माफी मांग ली है. हालांकि, ICC ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक गलतफहमी थी और पाइक्रॉफ्ट ने माफी नहीं मांगी थी.

ICC की चेतावनी के बाद भी किया उल्लंघन

ICC ने PCB को एक ईमेल भेजकर कहा कि बोर्ड ने मैच के दिन कई नियमों का उल्लंघन किया है. PCB को चेतावनी दी गई थी कि वे मैच अधिकारियों के साथ बैठक में मीडिया मैनेजर को शामिल न करें, लेकिन उन्होंने इसका उल्लंघन किया. PCB ने अपने मीडिया मैनेजर नईम गिलानी को बैठक में शामिल होने पर जोर दिया और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, जो नियमों के खिलाफ था. ICC ने PCB की मांगों को मानते हुए पाइक्रॉफ्ट को टीम के कप्तान और मैनेजर से मिलने की इजाज़त दी, लेकिन बोर्ड ने इसका गलत इस्तेमाल किया. ICC ने स्पष्ट किया कि PCB द्वारा किए गए इन कर्मों से मैच अधिकारियों की गरिमा को कम करने का प्रयास किया गया.

PCB के इस व्यवहार ने ICC को कड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि PCB इस मुद्दे पर क्या कदम उठाता है और ICC की प्रतिक्रिया क्या होगी. एशिया कप के इस विवाद ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है.

