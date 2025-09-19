ASIA CUP 2025: अफगानिस्तान हुआ बाहर, एक गलती ने तोड़ा सुपर-4 में पहुंचने का सपना

Afghanistan Out of Asia cup 2025: एशिया कप 2025 में श्रीलंका ने अफगानिस्तान (SL vs AFG) को 6 विकेट से मात देकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया. इस मैच में अफगानिस्तान (Afghanistan) की टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 169 रन बनाए और श्रीलंका (Sri Lanka) को मिला 170 रनों का लक्ष्य. श्रीलंका की टीम ने 18.4 ओवर में सिर्फ 4 विकेट खोकर इस मैच को अपने नाम कर लिया. श्रीलंका की इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान एशिया कप 2025 से बाहर हो गया. श्रीलंका की इस जीत में कुशल मेंडिस (Kusal Mendis) ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 52 गेंदों में नॉटआउट 74 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिला दी. इस जीत के साथ ही एशिया कप के ग्रुप-बी से श्रीलंका और बांग्लादेश (Bangladesh) की टीम ने सुपर-4 स्टेज के लिए क्वालिफाई किया, तो वहीं अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग की टीमें बाहर हो गईं.

क्यों हारा अफगानिस्तान?

श्रीलंका के खिलाफ खेले गए इस मैच में अफगानिस्तान की टीम को अपनी गलतियों का खामियाज़ भुगतना पड़ा. पहले तो अफगानिस्तान की टीम ने सिर्फ 71 रन पर ही 5 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद मोहम्मद नबी ने अफगानिस्तान की पारी को संभाला और तेज़-तर्रार 60 रनों का पारी खेलकर अफगानिस्तान को 169 रनों तक पहुंचाया, लेकिन ये स्कोर श्रीलंका के सामने नाकाफी साबित हुआ. बल्लेबाज़ी में तो अफगानिस्तान ने कम रन बनाए ही, इसके अलावा इस मैच में उसके गेंदबाज़ भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए. राशिद खान (Rashid Khan) अपनी फिरकी का जादू नहीं दिखा पाए और उन्हें इस मैच में कोई विकेट नहीं मिला. इसके अलावा मुजीब ऊर्र रहमान (Mujeeb Ur Rehman) ने तो 3.4 ओवर में 42 रन लूटा दिए. वहीं नूर अहमद (Noor Ahmed) और मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) भी सिर्फ 1-1 विकेट ही ले पाए. ऐसे में इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया और उन्हें इस मैच में हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा.

India vs Pakistan: रमीज़ राजा ने पाइक्रॉफ्ट को बताया ‘भारत का फिक्सर’, पेश किए जो आंकड़े वो निकले बेबुनियाद

कुशल मेंडिस ने छीनी अफगानिस्तान से जीत

श्रीलंका के लिए इस मुकाबले में कुशल मेंडिस (Kusal Mendis) ने जमकर रन बनाए और मौजूदा एशिया कप की सबसे बड़ी पारी खेल दी। कुशल मेंडिस ने श्रीलंका के लिए एक छोर को थामे रखा. उन्होंने राशिद, नूर और नबी की गेंदों का डटकर सामना करते हुए 52 गेंदों में नॉटआउट 74 रनों की पारी खेली. अपनी इस पारी में मेंडिस ने 10 चौके लगाए और उनका स्ट्राइक रेट रहा 142.31 का. मेंडिस को इस बेहतरीन पारी के मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी मिला.

India Pakistan 5 Big Controversies: भारत-पाकिस्तान क्रिकेट की जंग, जब मैदान पर भिड़े दिग्गज खिलाड़ी