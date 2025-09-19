India vs Oman मैच में बदलेगी भारत की Playing XI, 2-2 खिलाड़ी होंगे बाहर!
Home > खेल > India vs Oman मैच में बदलेगी भारत की Playing XI, 2-2 खिलाड़ी होंगे बाहर!

India vs Oman मैच में बदलेगी भारत की Playing XI, 2-2 खिलाड़ी होंगे बाहर!

Team India Playing 11: भारत और ओमान के बीच होने वाले मैच के लिए टीम इंडिया अपनी प्लेइंग इलेवन में दो-दो बदलाव कर सकती है. टीम इंडिया पहले ही एशिया कप की अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई कर चुकी है

By: Pradeep Kumar | Published: September 19, 2025 8:00:00 AM IST

team india playing 11
team india playing 11

ASIA Cup 2025 में भारत का अगला मुकाबला ओमान (India vs Oman) की टीम से है, टीम इंडिया पहले ही एशिया कप की अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई कर चुकी है. वहीं दूसरी ओर ओमान भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है. तो ऐसे में ये टीम इंडिया के पास अच्छा मौका है उन खिलाड़ियों को आज़माने का जिन्हें अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला है. ऐसे में जो रिपोर्ट्स दुबई से आ रही हैं उनके मुताबिक भारतीय टीम लीग स्टेज के इस आखिरी मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में 2-2 बदलाव कर सकती है. अब सवाल ये है कि प्लेइंग 11 से कौन से खिलाड़ी बाहर जाएंगे और किन-किन खिलाड़ियों की होगी एंट्री?

कौन से 2 खिलाड़ी जाएंगे बाहर?

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने अपना पहला मैच UAE के खिलाफ खेला था. उस मैच को टीम इंडिया ने 9 विकेट से अपने नाम किया. UAE को तो भारतीय टीम ने सिर्फ 4.3 ओवर बल्लेबाज़ी करके ही मात दे दी. इसके बाद भारत का अगला मैच पाकिस्तान से हुआ (IND vs PAK) भारतीय टीम ने इस मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया और सुपर-4 स्टेज में अपनी जगह पक्की कर ली. दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अब ओमान के खिलाफ सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव कर सकती है.

बुमराह होंगे बाहर?

ओमान के खिलाफ मैच से जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को आराम दिया जा सकता है. बुमराह की जगह अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को मौका मिल सकता है. अर्शदीप अभी तक एशिया कप 2025 में कोई भी मैच नहीं खेले हैं. ऐसे में सुपर-4 स्टेज से पहले भारतीय टीम अर्शदीप सिंह को ओमान के खिलाफ मौका देकर बुमराह को रेेस्ट करवा सकती है. बुमराह ने UAE के खिलाफ मैच में 1 विकेट लिया था, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 2-2 बल्लेबाज़ों का शिकार किया था. 

रिंकू सिंह को मिलेगा मौका!

UAE और पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैचों में रिंकू सिंह (Rinku Singh) को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था. शिवम दुबे (Shivam Dube) को बतौर ऑलराउंडर टीम में जगह मिली थी. ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि दुबे कि जगह रिंकू सिंह को मौका दिया जा सकता है. वैसे भी रिंकू सिंह का फॉर्म टीम इंडिया के लिए पिछले कुछ मैचों में अच्छा नहीं रहा है. तो ऐसे में भारतीय टीम इस मैच में उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बना सकती है.

Tags: home-hero-pos-5
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
India vs Oman मैच में बदलेगी भारत की Playing XI, 2-2 खिलाड़ी होंगे बाहर!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

India vs Oman मैच में बदलेगी भारत की Playing XI, 2-2 खिलाड़ी होंगे बाहर!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

India vs Oman मैच में बदलेगी भारत की Playing XI, 2-2 खिलाड़ी होंगे बाहर!
India vs Oman मैच में बदलेगी भारत की Playing XI, 2-2 खिलाड़ी होंगे बाहर!
India vs Oman मैच में बदलेगी भारत की Playing XI, 2-2 खिलाड़ी होंगे बाहर!
India vs Oman मैच में बदलेगी भारत की Playing XI, 2-2 खिलाड़ी होंगे बाहर!