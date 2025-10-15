सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ कर ये खिलाड़ी बनेगा अगला मिस्टर 360? एबी डिविलियर्स ने दिा बड़ा बयान

Vaibhav Suryavanshi: बिहार के एक छोटे से गांव से आने वाले वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने अपने शानदार बल्लेबाजी से हर किसी को चौंका दिया है. अब साउथ अफ्रीका के पूर्व बैट्समैन एबी डिविलियर्स ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया. साउथ अफ्रीका के पूर्व बैट्समैन एबी डिविलियर्स ने हाल ही में कहा कि क्रिकेट में अगला मिस्टर 360 बैट्समैन कौन हो सकता है। एबी ने साउथ अफ्रीका के युवा बैट्समैन डेवाल्ड ब्रेविस को इस टाइटल का सबसे संभावित कैंडिडेट बताया.

वैभव सूर्यवंशी को लेकर कही ये बात

जब उनसे किसी भारतीय बल्लेबाज का नाम पूछा गया. तो उन्होंने सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को उनकी काबिलियत के लिए चुना लेकिन साथ ही यह भी बताया कि अब वह युवा खिलाड़ियों में नहीं हैं. डिविलियर्स ने बताया कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी अगली पीढ़ी के एक होनहार खिलाड़ी हैं.

सबसे कम उम्र का खिलाड़ी

बता दें कि सिर्फ 13 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 मेगा ऑक्शन के दौरान सुर्खियां बटोरीं, जब वे IPL ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए.IPL 2025 ऑक्शन से पहले, राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को नागपुर में ट्रायल्स के लिए बुलाया. जहां इस युवा खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. उनकी काबिलियत को पहचानते हुए, ऑक्शन के दौरान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बोली लगाने की होड़ मच गई, जिसके आखिर में इस युवा खिलाड़ी को ₹1.1 करोड़ में टीम में शामिल कर लिया गया.

ऑस्ट्रेलिया में किया शानदार प्रर्दशन

वैभव सूर्यवंशी को यह अवॉर्ड उनके शानदार परफॉर्मेंस के आधार पर मिला. उन्होंने हाल ही में अंडर-19 टीम के ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान टॉप ऑर्डर में एक मज़बूत शुरुआत दी थी. उन्होंने ब्रिस्बेन में पहले चार दिन के मैच में 78 गेंदों में सेंचुरी बनाई और तीन इनिंग्स में 133 रन बनाए.इसके साथ ही इंग्लैंड दौरे पर भी सूर्यवंशी ने वॉर्सेस्टर में 143 रन की पारी खेली, जो युवाओं के वनडे में सबसे तेज शतक था. पिछले दो सालों में वैभव ने ऐसे कई मैच खेले जिससे चयनकर्ताओं ने उन्हें इस लायक समझा.

उनके पिता संजीव ने PTI को बताया कि “विक्रम राठौड़ सर (बैटिंग कोच) ने उन्हें एक मैच की सिचुएशन दी जहां उन्हें एक ओवर में 17 रन बनाने थे. उन्होंने तीन छक्के मारे. ट्रायल्स में, उन्होंने आठ छक्के और चार चौके मारे.” 19 अप्रैल, 2025 को, वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल और 23 दिन की उम्र में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ RR के लिए डेब्यू किया और IPL में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए.

करियर की शानदार शुरुआत

उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर अपने करियर की शानदार शुरुआत की. कुछ दिनों बाद, उन्होंने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 35 गेंदों में सेंचुरी बनाई और IPL और T20 क्रिकेट दोनों में सेंचुरी बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. वह IPL में सेंचुरी बनाने वाले सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज भी बने और टूर्नामेंट के इतिहास में क्रिस गेल के 30 गेंदों में सेंचुरी के बाद दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने.