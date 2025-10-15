Latest ODI Rankings: इब्राहिम ज़दरान की धमाकेदार छलांग, वनडे रैंकिंग में कोहली-रोहित-बाबर को पछाड़ा

Ibrahim Zadran ODI Ranking: बुधवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने नई वनडे रैंकिंग निकाली है, जिसमें अफ़ग़ानिस्तान के स्टार बल्लेबाज़ इब्राहिम ज़दरान ने शानदार प्रदर्शन किया. ज़दरान ने रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाबर आज़म जैसे दिग्गज बल्लेबाज़ों को पीछे छोड़ दिया. इब्राहिम ज़दरान वनडे रैंकिंग में आठ पायदान की छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ 764 रेटिंग पॉइंट्स के साथ वे दूसरे सबसे ज़्यादा वनडे रेटिंग पॉइंट्स पर हैं.

इब्राहिम ज़दरान की ताकत बांग्लादेश के खिलाफ

इब्राहिम ज़दरान के बल्ले ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने तीन मैचों में 71 की शानदार औसत से 213 रन बनाए. ज़दरान ने दो हाफ-सेंचुरी लगाई, उनका हाई स्कोर 95 रहा. वह सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने. अफ़ग़ानिस्तान ने तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में बांग्लादेश का सफाया करते हुए सीरीज़ 3-0 से जीत ली.

भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल 784 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नई ICC वनडे रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं. रोहित शर्मा 754 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे, बाबर आज़म 739 रेटिंग अंकों के साथ चौथे और विराट कोहली 736 रेटिंग अंकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा आगामी ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ में अपनी वनडे रैंकिंग में सुधार कर सकते हैं. शुभमन गिल के भी टॉप पर बने रहने की अच्छी संभावना है.

कैसा रहा ज़दरान का प्रदर्शन ?

23 वर्षीय इब्राहिम ज़दरान ने 2019 में अपना वनडे डेब्यू किया था. तब से, उन्होंने कुल 39 मैच खेले हैं, जिनमें 51.9 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 6 शतकों और 9 अर्धशतकों की मदद से 1868 रन बनाए हैं. ज़दरान ने अफ़ग़ानिस्तान के लिए 7 टेस्ट और 55 टी20 मैच भी खेले हैं.

