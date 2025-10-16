T-20 World Cup 2026: नेपाल की टीम ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई, 20 में से 19 टीमें पक्की, अब एक जगह के 3-3 दावेदार

T-20 World Cup Qualification: अगले साल फरवरी में टी-20 वर्ल्ड कप खेला जाना है और इस वर्ल्ड कप में 20 टीमें हिस्सा लेंगी. खास बात ये है कि ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में खेला जाएगा. अक्टूबर की शुरुआत तक कुल 17 टीमों के नाम तय हुए थे, जिसमें बाकी तीन टीमों का फैसला एशिया-ईस्ट पेसेफिक क्वालीफायर राउंड से होना था. इसमें से अब और 2 टीमों के नाम तय हो गए हैं. ऐसे में अब इस मेगा इवेंट के लिए कुल 19 टीमें अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं. इसमें एक नाम भारत के पड़ोसी देश नेपाल का भी शामिल है. नेपाल के अलावा अब ओमान ने भी टूर्नामेंट के लिए अपनी जगगह पक्की कर ली है.

जगह एक और दावेदार तीन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अब 19 टीमों के नाम तय हो चुके हैं तो वहीं अब सिर्फ एक स्थान खाली है, जिसके लिए तीन टीमें रेस में बनी हुई हैं. एशिया-ईस्ट पेसेफिक क्वालीफायर राउंड को देखा जाए तो उसमें सुपर सिक्स की प्वाइंट्स टेबल में यूएई, जापान और कतर के पास मौका है, जिसमें सभी टीमों के लिए अपने आखिरी बचे मैच काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं. यूएई यदि जापान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में जीत हासिल करता है तो वह मेगा टूर्नामेंट के लिए अपनी जगह को पक्की कर लेगा.

कैसे मिली नेपाल और ओमान को जगह?

एशिया-ईस्ट पेसेफिक क्वालीफायर राउंड में नेपाल और ओमान दोनों का ग्रुप स्टेज के बाद सुपर सिक्स में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें नेपाल की टीम ने सुपर सिक्स राउंड में तीन मैच खेले और तीनों को अपने नाम करने के साथ जहां फाइनल के लिए जगह पक्की की तो वहीं वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी अपनी टिकट लेने में कामयाब रहे. नेपाल ने साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी अपनी जगह पक्की की थी तो वहीं तीसरी बार वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में खेलते हुए नजर आएंगे. नेपाल के अलावा ओमान की टीम को लेकर बात की जाए तो उन्होंने भी सुपर सिक्स में अपने तीन मैचों में जीत हासिल करने के साथ टॉप पर रहने के साथ टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की करने में कामयाब रहे हैं.

